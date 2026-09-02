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Existuje celá řada zabijáků spánku, jeden je ale obzvláště nebezpečný

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Máte pocit, že po několika pivech nebo sklenkách vína spíte jako dřevo? Nenechte se mýlit, opak je pravdou. Alkohol negativně ovlivňuje celé tělo včetně procesu spánku. Zatímco po alkoholické náloži trpí organismus dehydratací, není na tom lépe ani odpočinek.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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