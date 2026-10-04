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Nepochopitelná krádež pomníku padlým. Letňany žádají o pomoc

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Městská část Praha 18 prostřednictvím svého oficiálního facebookového profilu vyzvala veřejnost k pomoci při objasnění krádeže bronzového pomníku věnovaného zaměstnancům továrny Avia, kteří padli během druhé světové války.
Nepochopitelná krádež pomníku padlým. Letňany žádají o pomoc

Nepochopitelná krádež pomníku padlým. Letňany žádají o pomoc

Zdroj: MČ Praha 13
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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