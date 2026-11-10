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Veřejnoprávní média podpořily v centru Prahy stovky studentů

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Studenti pražských vysokých škol se sešli na náměstí Republiky, aby dali najevo nesouhlas s plány vlády ohledně změny financování veřejnoprávních médií.
Veřejnoprávní média podpořily v centru Prahy stovky studentů

Veřejnoprávní média podpořily v centru Prahy stovky studentů

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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