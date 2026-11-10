Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Krč čekají kvůli stavbě metra D velká dopravní omezení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kvůli přípravě stavby metra D a výměně vodovodů a kanalizace bude od 25. listopadu do konce června příštího roku uzavřena Sulická v Krči. Zatíží to frekventovanou Vídeňskou. Od první půlky ledna do roku 2032 je v plánu také uzavření úseku Branické, omezení čekají i křižovatku u krčské nemocnice.
Krč čekají kvůli stavbě metra D velká dopravní omezení

Krč čekají kvůli stavbě metra D velká dopravní omezení

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:38

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Hygienici potvrdili zdroj epidemie salmonelózy v pražské škole, kuchyň měla víc problémů
Hygienici potvrdili zdroj epidemie salmonelózy v pražské škole, kuchyň měla víc problémů
Evropské peníze pomáhají regionům. V Praze se díky nim vrátí tramvaje na Václavák
Evropské peníze pomáhají regionům. V Praze se díky nim vrátí tramvaje na Václavák

Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto...

Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávku
Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávku

Naštve to každého, málo kdo ale kvůli zmeškané tramvaji začne demolovat zastávku. Tak ale emoce ventiloval...

Na demonstraci na Letné se chystají tisíce mimopražských. Dopravci posilují spoje
Na demonstraci na Letné se chystají tisíce mimopražských. Dopravci posilují spoje

Demonstraci na podporu svobody médií svolanou na 15. listopadu podpoří tisíce lidí žijících mimo Prahu....

Před 37 lety padla Berlínská zeď. Cesta ke svobodě vedla také přes Prahu
Před 37 lety padla Berlínská zeď. Cesta ke svobodě vedla také přes Prahu

Pád Berlínské zdi je jedním z nejvýraznějších symbolů konce komunistických režimů v Evropě. Události, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.