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Zloději v černém se vloupali do trafiky, nakradli cigarety za 30 000

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po trojici zlodějů, kteří se vloupali do trafiky ve vestibulu metra Háje. Nakradli cigarety za třicet tisíc a na dveřích udělali škodu za osmdesát tisíc. Do vězení za to mohou až na dva roky.
Zloději v černém se vloupali do trafiky, nakradli cigarety za 30 000

Zloději v černém se vloupali do trafiky, nakradli cigarety za 30 000

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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