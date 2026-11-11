V bahně pod Karlovým mostem potápěči objevili 850 let starý poklad

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Starý most, o kterém téměř nic nevíme
Juditin most nechal postavit král Vladislav II. a jméno dostal po jeho manželce Juditě Durynské. Dokončen byl kolem roku 1172 a šlo o první kamenný most v českých zemích. Ve své době patřil k významným stavbám evropského mostního stavitelství. Měl přibližně dvacet oblouků a vedl přes Vltavu severně od dnešního Karlova mostu. Jeho konec přinesla katastrofální povodeň v roce 1342, která poškodila také další části Prahy. Na jeho místě pak začal vznikat nový most, který dnes známe jako Karlův.
Zbytky starší stavby se ale z řeky úplně neztratily. Pod hladinou zůstaly části pilířů i další konstrukční prvky. Jejich průzkum je mimořádně náročný. Vltava má v těchto místech silný proud a viditelnost bývá velmi špatná. Potápěči proto musejí často pracovat především hmatem a postupovat opatrně, aby historické pozůstatky nepoškodili.
Pozůstatky odkryla povodeň
Významnou roli při odhalování starých konstrukcí sehrály povodně. Velká voda dokáže odnést vrstvy bahna a naplavenin, které dlouhá léta zakrývají dno. Právě po povodni v roce 2002 se některé části říčního koryta výrazně změnily a staré konstrukce se staly přístupnějšími pro průzkum. Podobné nálezy pak pomáhají odborníkům zpřesňovat trasu Juditina mostu i poznávat způsob, jakým byly jeho pilíře založeny.
Dno Vltavy přitom nevydává pouze zbytky středověkého mostu. Při dřívějších průzkumech potápěči našli také opracované kameny, kovové a kostěné nástroje, keramiku nebo dřevěné části staveb. Některé předměty mohly pocházet právě z Juditina mostu, u jiných se původ teprve zkoumá. Vedle historických artefaktů se samozřejmě objevují i mnohem mladší věci, od mincí a lahví až po mobilní telefony, které do řeky naházeli turisté.
Pod Karlovým mostem tak neleží pohádková truhla plná zlata, ale něco, co má pro poznání českých dějin možná ještě větší cenu. Zbytky stavby, kterou lidé naposledy běžně používali před mnoha staletími, a která by bez podvodního průzkumu zůstala z velké části skrytá.
Zdroje článku: media24.cz, ct24.ceskatelevize.cz/, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský