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V bahně pod Karlovým mostem potápěči objevili 850 let starý poklad

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Pod hladinou Vltavy se ukrývá svědek dávné pražské historie. Potápěči při průzkumu říčního dna narazili na pozůstatky Juditina mostu, který vznikl před více než 850 lety. Jeho části se jako zázrakem dochovaly dodnes.
V bahně pod Karlovým mostem potápěči objevili 850 let starý poklad

V bahně pod Karlovým mostem potápěči objevili 850 let starý poklad

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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