Nepečený malinový dezert s jemnou šlehačkovou vrstvou na sušenkovém základu

mám ráda až Nepečené dezerty podezřele moc. Nejvíc ty, kvůli kterým se nemusí zapínat trouba, ale na talíři vypadají, jako kdyby člověk strávil dopoledne někde v cukrářské dílně. Tyhle jsem zkusila poprvé loni v srpnu. V mrazáku zrovna překážel sáček malin a chuť péct byla malinové řezy nulová, možná ještě menší. Výsledek mě docela překvapil. Kamarádka Petra si o recept řekla už u stolu, a to u ní nepadá jen tak.
Nejlepší je na tomhle
asi to dezertu vrstvení. Sušenky, vanilkový krém, maliny, další sušenky a nahoře tvaroh se šlehačkou. Každá vrstva má trochu jinou chuť i strukturu, ale po odležení v lednici se to spojí do řezu, který drží tvar a nerozpadá se při prvním doteku vidličkou.
Můj tip: Vanilkový pudink nechte vychladnout opravdu pořádně. Nejlépe aspoň hodinu v lednici, s fólií položenou přímo na povrchu, aby se neudělal škraloup. Teprve potom do něj zašlehejte změklé máslo. Když bude pudink ještě teplý, máslo se rozpustí, krém zřídne a místo hezké hladké vrstvy budete po sušenkách honit hmotu, která se spíš smýká, než roztírá. Recept na vrstvené malinové řezy s tvarohovým krémem
Z uvedené dávky naplníte formu
o velikosti 25 x 20 cm. Vyjde z ní asi 12 až 15 větších kousků, záleží samozřejmě na tom, jak velkoryse vezmete nůž. Celková délka přípravy: přibližně 5 hodin i s čekáním, nejpohodlnější je udělat řezy den předem Ingredience k přípravě Sušenkový základ a vrstvení 50 kusů Bebe sušenek (asi 250 g) Vanilkový krém 1 sáček vanilkového pudinku 4 polévkové lžíce cukru 500 ml mléka 200 g měkkého másla nebo rostlinného tuku Malinová náplň 500 g mražených malin 150 g cukru 80 g malinového pudinku 250 ml studené vody Tvarohový šlehačkový krém 250 g jemného tvarohu 250 ml studené smetany ke šlehání 70 g moučkového cukru Postup přípravy lahodných malinových řezů s tvarohem
1. Do hrnce nalijte
500 ml mléka, přidejte vanilkový pudink a 4 lžíce cukru. Za stálého míchání uvařte hustý pudink. Opravdu hustý, ne jen tak lehce zahuštěný, protože po spojení s máslem by krém mohl povolit a vrstvy by pak ve formě zbytečně ujížděly. Hotový pudink přendejte do misky, přímo na povrch položte potravinářskou fólii a nechte ho nejdřív zchladnout na pokojovou teplotu. Pak ho dejte ještě minimálně na 45 minut do lednice.
2. Připravte si formu 25 x 20 cm. Na dno vyskládejte první vrstvu
Bebe sušenek. Skládejte je co nejtěsněji k sobě, protože mezery jsou potom v řezu vidět víc, než by člověk chtěl. Sušenky časem nasají vlhkost z krémů a změknou do podoby, která připomíná piškotový korpus. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Rubínový poklad zahrady: Malinový dezert s lehkým šlehačkovým krémem a sušenkovým základem, který se rozplývá ve vrstvách
3. Do vychlazeného pudinku postupně zašlehejte
200 g změklého másla. Přidávejte ho po lžících a šlehejte spíš na střední rychlost, dokud nevznikne hladký, trochu nadýchaný krém. Rozetřete ho na sušenky ve formě. Rohy nepřeskakujte, tam se krém při spěchu nejčastěji nedostane pořádně.
4. Na vanilkový krém vyskládejte druhou vrstvu
Bebe sušenek. Lehce je přitlačte dlaní, jen aby dosedly do krému a povrch se trochu srovnal.
Dezert z listového a piškotového těsta překvapí svou skladbou. Jahodový pudink doplňují sladké meruňky Teď přijde malinová náplň
5. Do hrnce dejte
500 g mražených malin a 150 g cukru. Na středním plamenu vařte zhruba 10 až 15 minut, až maliny povolí, změknou a cukr se rozpustí.
6. V misce rozmíchejte
80 g malinového pudinku s 250 ml studené vody. Vezměte metličku a promíchejte směs pečlivě, hrudky by v malinové vrstvě byly znát hned. Pudinkovou směs vlijte k vařícím malinám a za míchání povařte ještě 2 až 3 minuty, dokud náplň nezhoustne. Nakonec ji rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Rubínový poklad zahrady: Malinový dezert s lehkým šlehačkovým krémem a sušenkovým základem, který se rozplývá ve vrstvách
7. Malinovou směs nechte asi 15 minut trochu zchladnout. Pak ji opatrně nalijte na druhou vrstvu sušenek a rozetřete do roviny. Formu dejte do lednice a nechte malinovou vrstvu alespoň 30 minut zpevnit.
8. Na zatuhlou malinovou vrstvu položte třetí, poslední patro
Bebe sušenek. I tentokrát je jemně přitlačte, aby dobře seděly na náplni. Nakonec tvarohový krém
9. Do mísy dejte
250 g jemného tvarohu, 250 ml studené smetany ke šlehání a 70 g moučkového cukru. Začněte šlehat pomaleji, potom rychlost zvyšte. Krém má zhoustnout a tvořit pevnější špičky. Tvaroh mu dodá lehkou nakyslost, která pěkně vyrovná sladší malinovou vrstvu.
10. Tvarohový krém rozetřete na poslední vrstvu sušenek a formu vraťte do lednice. Dezert potřebuje nejméně 3 hodiny, aby sušenky zvláčněly a vrstvy se propojily. Přes noc je to ale znatelně lepší. Druhý den se řezy krájí čistěji a jednotlivá patra se tolik nerozjíždějí.
Tipy redakce: Máslo do vanilkového krému: Máslo má mít skutečně pokojovou teplotu. Ne pět minut položené na lince, spíš klidně hodinu mimo lednici. Studené máslo se s pudinkem spojuje neochotně a v krému pak zůstávají hrudky. Malinová náplň bez semínek: Pokud vám vadí malinová zrníčka, rozmixovanou náplň propasírujte přes jemné sítko. Vrstva bude hladší, lesklejší a na řezu bude vypadat o něco uhlazeněji. Tvaroh jako zdravý základ: Jemný tvaroh je podle Healthline dobrým zdrojem bílkovin a vápníku a obvykle nemívá vysoký obsah tuku. V tomhle krému proto dává větší smysl než samotná šlehačka. Skladování: Hotový dezert vydrží v lednici 3 až 4 dny, nejlépe zakrytý potravinářskou fólií. Do mrazáku ho raději nedávejte. Tvarohový krém by po rozmrazení pustil vodu a textura už by nebyla taková. Variace s ovocem: Malinovou vrstvu můžete připravit i z čerstvých malin nebo z jiného červeného ovoce, třeba z jahod či rybízu. Rybíz bude výraznější a kyselejší, jahody dezert posunou do jemnější, sladší chuti.
VIDEO
Křehký linecký koláč s tvarohem jako z dobré cukrárny: Doma ho vyžadují každý víkend znovu
Piškotové řezy s kokosem a jahodovým džemem, které nadchnou celou rodinu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca