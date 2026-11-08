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Nepečený dezert z BeBe sušenek s jahodovou a citronovou vrstvou: Moučník, který stačí nechat pořádně vychladit a pochutnají si všichni

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Tyhle dvoubarevné bebe řezy jsem připravila poprvé, když mi zbyl tvaroh a polovina balení sušenek. Výsledek byl tak dobrý, že se recept okamžitě zapsal do stálé rotace. Žádná trouba, žádné složité vrstvy! Jen vrstvit, chladit a čekat.
Fotografie k Bebe dezertu

Fotografie k Bebe dezertu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Bebe dezert: Křehký moučník z dětských sušenek, který připravíš bez pečení a zmizí z talíře dřív, než vychladne
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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