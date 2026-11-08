Nepečený dezert z BeBe sušenek s jahodovou a citronovou vrstvou: Moučník, který stačí nechat pořádně vychladit a pochutnají si všichni

mám pořád spojené s mámou. Dělávala je, když jsem byla malá, a jednou večer se mi ta vzpomínka vrátila BeBe řezy úplně obyčejně: v lednici zbyl tvaroh a troubu se mi zapínat nechtělo. Tak jsem vytáhla balení sušenek, rozmíchala a začala vrstvit. Nic složitého. želatinu , bez velkého cukrářského výkonu. Bez pečení Dezert přes noc v lednici zpevní a ráno vypadá až podezřele úhledně na to, jak málo práce s ním člověk měl.
Na těchhle řezech je dobré hlavně to
střídání barev. Růžová jahodová vrstva, pod ní světle žlutá citronová, mezi tím kakaové sušenky. Tvaroh krém zjemní a přidá mu lehce nakyslý tón, takže výsledek není těžký ani ulepeně sladký. do rána natáhnou vlhkost, změknou, ale pořád drží tvar. U nás podobné řezy většinou zmizí ještě BeBe sušenky před obědem, takže menší forma je trochu zbytečný optimismus.
Můj tip zní: Želatinu smíchanou s tvarohem nechte před vrstvením v lednici opravdu celých 30 minut. Ne deset, ne patnáct. Když je směs ještě teplá a řídká, sušenky se začnou rozjíždět a místy rozpadat, místo aby vytvořily rovnou vrstvu. Při krájení se to pak připomene okamžitě. Recept na nepečený bebe dezert s jahodovou a citronovou vrstvou
Celková délka přípravy: přibližně 9 hodin (nejlépe začít večer den předem) Ingredience k přípravě Základ a sušenky 32 kusů kakaových sušenek BeBe (asi 200 g) Jahodová vrstva 2 × 75 g jahodové želatiny v prášku 500 ml horké vody 250 g jemného tvarohu Citronová vrstva 2 × 75 g citronové želatiny v prášku 500 ml horké vody 250 g jemného tvarohu Postup přípravy nepečeného dezertu z Bebe sušenek s ovocnými vrstvami
1. Do mísy nalijte
500 ml horké vody a vsypte oba sáčky jahodové želatiny. Míchejte pořádně, až se prášek úplně rozpustí. V tekutině nemají zůstat hrudky ani drobné nerozmíchané kousky. Pak ji nechte zchladnout na pokojovou teplotu, většinou stačí 15 až 20 minut.
2. Do zchladlé jahodové želatiny přidejte
250 g tvarohu. Metličkou směs rozmíchejte co nejhladčeji, bez viditelných kousků tvarohu. Mísu potom dejte na 30 minut do lednice. Směs má jen zhoustnout, ne ztuhnout v pevný gel. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Bebe dezert: Křehký moučník z dětských sušenek, který připravíš bez pečení a zmizí z talíře dřív, než vychladne
3. Mezitím si připravte formu velkou zhruba
25 × 20 cm. Na dno vyskládejte první vrstvu sušenek BeBe. Dávejte je těsně k sobě, ať mezi nimi nezůstávají zbytečně velké mezery.
4. Lehce vychlazený jahodový krém nalijte na sušenky a rozetřete ho po celé ploše. Formu opatrně přeneste do lednice a nechte vrstvu
chladit 30 minut. Zpevní a další patro se pak nebude tolik propadat. Teď přijde na řadu citronová vrstva
5. Do čisté mísy nalijte znovu
500 ml horké vody a přidejte oba sáčky citronové želatiny. Rozmíchejte ji stejně pečlivě jako jahodovou a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Bebe dezert: Křehký moučník z dětských sušenek, který připravíš bez pečení a zmizí z talíře dřív, než vychladne
6. Do vychladlé citronové želatiny vmíchejte zbývajících
250 g tvarohu. Směs dejte na 30 minut do lednice, aby trochu zhoustla. Tady se nevyplácí spěchat, jinak se vrstvy snadno promíchají a řez nebude tak čistý.
7. Citronový krém pomalu nalijte na zpevněnou jahodovou vrstvu. Lžící ho roztáhněte až do rohů a povrch jen lehce uhlaďte. Není potřeba ho přejíždět desetkrát.
8. Navrch rozložte druhou vrstvu
sušenek BeBe. Lehce je zatlačte do krému, aby se přichytily. Později se díky tomu budou řezy krájet o něco čistěji.
9. Formu zakryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice nejméně na
6 až 8 hodin, ideálně přes noc. Druhý den bývá dezert nejlepší, protože sušenky změknou a vrstvy se chuťově spojí.
10. Před podáváním můžete řezy vyklopit, nebo je krájet rovnou ve formě. Ostrý nůž před každým řezem namočte do horké vody a otřete. Vrstvy se tolik nemažou a dezert pak na talíři vypadá upraveněji.
VIDEO Tipy redakce: Teplota vody: Voda na želatinu má být opravdu horká. Když bude jen vlažná, prášek se nerozpustí rovnoměrně a v krému se mohou objevit gumové kousky. Nejlépe funguje voda vroucí nebo těsně pod bodem varu. Tvaroh bez hrudek: Pokud máte doma zrnitější tvaroh, protlačte ho před vmícháním do želatiny přes jemné síto. Je to pár minut navíc, ale krém bude hladší a řez pak při krájení působí čistěji. Variace s ovocem: Na ještě měkkou jahodovou vrstvu můžete položit čerstvé jahody nebo maliny překrojené napůl. Dezert tím získá výraznější ovocnou chuť a příjemnější kyselost. Jiné příchutě želatiny: Jahodovou s citronovou můžete vyměnit třeba za malinovou s mangovou nebo třešňovou s limetkovou. Barevný kontrast zůstane, chuť se ale posune úplně jinam.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca