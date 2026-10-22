Piškotové řezy s kokosem a jahodovým džemem, které nadchnou celou rodinu

s Piškotové řezy jahodovým džemem, pudinkovým krémem a kokosem patří mezi ty zákusky, které se upečou za chviličku a přitom vypadají, jako by za nimi stála hodina práce v cukrárně. Vláčný piškotový korpus, sametový pudinkový krém a vrstva . To je kombinace, která funguje jahodového džemu spolehlivě pokaždé. Recept vychází ze surovin, které má většina z nás doma prakticky pořád, a zvládne ho opravdu každý. Piškot: málo surovin, dobrý výsledek
U piškotu se toho nedá moc schovat. Když je dobře vyšlehaný sníh, má těsto pěkný základ a korpus nebude těžký. Bílky do něj dostanou vzduch, žloutky zase barvu a chuť. Olej mu dodá vláčnost, takže druhý den nepůsobí suchým dojmem.
Máslo tady chybět nebude a postup se tím zbytečně nenatahuje. Polohrubá mouka s práškem do pečiva udělá plát dost pevný na to, aby unesl džem i , ale pořád zůstal lehký. pudinkový krém Recept na piškotové řezy s pudinkovým krémem
Ingredience pro přípravu
Korpus: Vejce – 7 ks (oddělené bílky a žloutky) Cukr krupice – 7 lžic Olej – 7 lžic Polohrubá mouka – 8 lžic Prášek do pečiva – 1 sáček
Pudinkový krém: Mléko – 600 ml Vanilkový pudink – 2 sáčky Cukr – 6 lžic Máslo – 250 g (1 celé balení)
Dokončení: Jahodový džem – podle chuti (cca 200-250 g) Strouhaný kokos – hrst nebo dvě Postup přípravy piškotových řezů s pudinkovým krémem a jahodovým džemem
1. Troubu předehřejte na
180 °C a větší plech vyložte pečicím papírem.
2.
7 bílků vyšlehejte do pevného sněhu. Po vytažení metel by měl držet špičky a neměl by se z mísy líně sunout ven.
3. Do sněhu postupně zašlehejte
7 žloutků, potom přidejte 7 lžic cukru a nakonec 7 lžic oleje. Nepřehánějte to se šleháním, stačí spojit do hladké hmoty.
4.
8 lžic polohrubé mouky promíchejte s práškem do pečiva a ručně ji vmíchejte do vajíčkové směsi. Pomalu, nejlépe stěrkou. Piškot nemá rád zbytečné zacházení.
5. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte při 180 °C zhruba
20 minut. Korpus má lehce zezlátnout a při doteku se vracet zpátky. Mezitím si udělejte krém
6. Do
600 ml mléka rozmíchejte 2 vanilkové pudinky a 6 lžic cukru, pak směs za stálého míchání uvařte do hustého pudinku.
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7. Do ještě
horkého pudinku metličkou zašlehejte celé máslo, tedy 250 g. Dejte ho dovnitř hned, dokud je pudink opravdu horký, jinak se krém nespojí tak pěkně.
8. Upečený piškot nechte chvíli vychladnout a potřete ho
jahodovým džemem. Úplně tenká vrstva tady moc službu neudělá, v hotovém řezu by skoro zanikla.
9. Na džem naneste pudinkový krém a rozetřete ho stěrkou, případně lžící. Není potřeba honit dokonale rovný povrch.
10. Povrch krému
posypte strouhaným kokosem. Jedna hrst stačí, dvě už vypadají štědřeji. Záleží, jak moc kokos doma snesou.
11. Plech dejte do lednice aspoň na
2–3 hodiny, aby krém zpevnil a řezy se při krájení nerozjížděly.
12. Vychlazený moučník nakrájejte na řezy a podávejte.
Foto: Cooky.cz, Piškotové řezy s kokosem a jahodovým džemem, které nadchnou celou rodinu Pár tipů, které se osvědčily
Jestli se podaří nechat řezy do druhého dne, budou lepší. Piškot trochu natáhne vlhkost, krém zpevní a vrstvy se chuťově usadí.
Jahodový džem ale není povinnost. Malinový dá moučníku výraznější a kyselejší tón, meruňkový ho zase zjemní. Kokos se dá nahradit najemno nasekanými vlašskými ořechy nebo mandlovými lupínky. Kdo chce krém víc vanilkový, může do něj přidat lžičku vanilkového extraktu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz.