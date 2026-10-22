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Piškotové řezy s kokosem a jahodovým džemem, které nadchnou celou rodinu

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Piškotové řezy s jahodovým džemem, pudinkovým krémem a kokosem patří mezi ty zákusky, které se upečou za chviličku a přitom vypadají, jako by za nimi stála hodina práce v cukrárně. Vláčný piškotový korpus, sametový pudinkový krém a vrstva jahodového džemu-to je kombinace, která funguje spolehlivě pokaždé. Recept vychází ze surovin, které má většina z nás doma prakticky pořád, a zvládne ho opravdu každý.
Piškotové řezy

Piškotové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Piškotové řezy s kokosem a jahodovým džemem, které nadchnou celou rodinu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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