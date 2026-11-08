Slané šátečky z listového těsta se sýrem a šunkou či salámem: Nejlépe chutnají ještě teplé a nerozpadají se

jsem roky brala hlavně jako záchranu, když nebyl čas. Vyndat z lednice, něčím naplnit, Listové těsto šoupnout do trouby a dál to neřešit. U těchto slaných se sýrovou náplní jsem ale trochu ustoupila. I obyčejné chlazené těsto umí udělat hodně slušnou práci, když se s ním zachází rozumně. Dovnitř přijde kolečko šátečků a na něj směs z šunkového salámu kysané smetany, vejce a strouhaného sýra. Na plechu obvykle mizí rychleji, než člověk stihne nalít čaj.
Podle Wikipedie listové těsto
funguje díky laminaci. Máslo se do těsta opakovaně překládá, tím vznikají vrstvy: někdy jich jsou desítky, někdy klidně stovky. V troubě se pak začnou oddělovat a vytvoří typickou křehkou, křupavou strukturu. Proto se vyplatí péct šátečky při vyšší teplotě. Potřebují rychlý nástup tepla, aby se okraje zvedly a těsto se nezačalo spíš dusit v tuku. U nás doma se dávají na stůl ještě teplé, často rovnou z plechu. Dvacet minut od upečení je spíš optimistický odhad, jak dlouho vydrží.
Můj tip zní: Než šátečky zavřete, mrkněte na náplň. Kysaná smetana bývá pokaždé trochu jiná, někdy je řidší a směs pak utíká do stran. V takovém případě přidejte ještě lžíci strouhaného sýra. Náplň se zpevní, zůstane víc uprostřed a šátečky se při pečení méně rozlepí. Recept na křupavé slané šátečky z listového těsta se sýrovou náplní
Z jednoho balení listového těsta vyjde přibližně
12 až 15 šátečků. Celková délka přípravy: cca 45 minut Ingredience k přípravě Těsto a základ 1 balení listového těsta (cca 275 g, chlazené) kolečka šunkového salámu (1 ks na každý šáteček) Sýrová náplň 150 g kysané smetany 1 vejce (do náplně) 150 g strouhaného sýra (eidamského nebo čedaru) 1 lžička koření na pizzu špetka soli a pepře Dokončení 1 vejce na potření semínka dle chuti (sezam, mák, dýňová semínka) Postup přípravy sýrových šátečků z listového těsta
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Pokud pečete na horkovzduch, nastavte 180 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem, ať pak nemusíte řešit připečený sýr.
2. Listové těsto rozviňte na pracovní plochu a nakrájejte ho na čtverce zhruba
5 × 5 cm. Podle velikosti plátu a tloušťky řezu obvykle vyjde 12 až 15 kusů.
3. Doprostřed každého čtverce položte
jedno kolečko šunkového salámu. Není tam jen kvůli chuti. Pomůže oddělit těsto od vlhčí sýrové náplně, což se při pečení hodí.
4. V misce promíchejte
kysanou smetanu, vejce, strouhaný sýr a koření na pizzu. Osolte, opepřete. Směs by měla být spíš hustší, taková, aby ze lžíce hned nestékala.
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5. Na salám dejte menší lžičku sýrové náplně. Nepřehánějte to, i když to svádí. V troubě se náplň trochu roztéká a příliš naplněné šátečky se rády otevírají.
6. Čtyři rohy každého čtverce přehněte směrem ke středu přes náplň a dobře je přitiskněte k sobě. Když těsto vzdoruje a nechce držet, potřete okraje trochou vody nebo rozšlehaným vejcem.
7. Hotové šátečky přesuňte na připravený plech. Potřete je rozšlehaným
vejcem a posypte semínky podle chuti, klidně jen tím, co zrovna máte ve skleničce ve spíži.
8. Pečte v předehřáté troubě
18 až 22 minut. Hotové šátečky mají být zlatavé, s pěkně nafouknutými okraji. Nejlépe chutnají teplé, pár minut po vytažení z trouby. Foto: Cooky.cz, Slané šátečky z křehkého listového těsta: Domácí pečivo, které zmizí z plechu dřív, než vychladne Tipy redakce: Variace náplně: Šunkový salám se dá nahradit plátky anglické slaniny nebo nakrájenou šunkou. Se slaninou budou šátečky výraznější, hlavně pokud ji máte rádi trochu voňavější. Těsto nepřehřívejte: S listovým těstem pracujte docela svižně. Když zůstane dlouho v teple, máslo v něm změkne a vrstvy se při pečení neoddělí tak pěkně. Semínka drží lépe: Pokud vám po upečení padají dolů, příště je po posypání jemně přitlačte prstem do těsta potřeného vejcem. Skladování: Nejlepší jsou šátečky čerstvé. Druhý den je můžete na 5 až 8 minut vložit do trouby vyhřáté na 160 stupňů. Část křupavosti se tím vrátí. Sýr záleží: Čedar dá náplni výraznější chuť, eidam je jemnější a méně nápadný. Kdo chce ostřejší sýrový tón, může přimíchat lžíci nivy.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie