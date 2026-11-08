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Slané šátečky z listového těsta se sýrem a šunkou či salámem: Nejlépe chutnají ještě teplé a nerozpadají se

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Dennívýzva
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Přiznám se, že listové těsto jsem dlouho považovala za záchrannou brzdu. Něco, po čem sáhnu jen tehdy, kdy nemám čas ani chuť péct pořádně. Jenže tyto slané šátečky se sýrovou náplní mě přesvědčily, že z něj lze udělat něco opravdu poctivého. Plněné kolečkem šunkového salámu a krémovou směsí kysané smetany, vejce a strouhaného sýra zmizí z plechu dřív, než stihnu uvařit čaj.
Fotografie k slaným šátečkům

Fotografie k slaným šátečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Slané šátečky z křehkého listového těsta: Domácí pečivo, které zmizí z plechu dřív, než vychladne
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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