„Už teď toho lituju." Pekarová Adamová přiznala lenost i nedostatek tréninku, přesto ji čeká závod, na který nikdy netrénovala

Markéta Pekarová Adamová to na konci září sdílela na Instagramu s odzbrojující upřímností. „Dosavadní trénink hatilo buď počasí, nemoc, nebo nedostatek času (alias lenost),“ napsala podle zachycení Super.cz. Přátelé ji prý přesvědčili, aby akci nebrala jako ostrý závod, ale jako společný výlet a příležitost užít si pohyb venku. Jenže i „výlet“ v terénu Jizerských hor má svá pravidla, a ta se neřídí tím, kolik tréninků člověk vynechal.
Co přesně znamená „nikdy netrénovala“
Kolo pro Pekarovou Adamovou rozhodně není cizí náčiní. Už v roce 2020 v rozhovoru pro TOP 09 říkala, že s manželem rádi sportují, jmenovala kolo, běžky, přírodu a hory. V pozdějším rozhovoru pro Žena-in popsala jízdu na kole jako formu zklidnění, při které nepotřebuje hudbu ani podcast. Rekreační cyklistka tedy ano. Závodnice? To je jiná disciplína.
Rozdíl mezi „jezdím na kole“ a „jedu svůj první závod“ je zásadní. Rekreační jezdec si volí tempo, trasu i pauzy. Závod přidá časomíru, profil terénu, který si nevybíráte, a stovky dalších lidí na trati. Právě na tohle Pekarová Adamová podle vlastních slov nikdy netrénovala, a věděla to dřív, než se přihlásila.
Kam míří stopa: ČT Author Cup v Bedřichově
Název závodu veřejně nepadl. Indicie ale ukazují poměrně jasným směrem. Její příspěvek z konce září mluví o závodu „za pár týdnů“. 10. října 2026 se v Bedřichově koná jubilejní 30. ročník ČT Author Cupu, veřejně otevřeného maratonu na horských kolech s trasami pro různé úrovně. Kratší varianta B, takzvaná Svijanská čtyřicítka, měří 39 kilometrů a organizátor ji popisuje jako dostupnou pro rekreační a amatérské cyklisty.
Dostupnou ale neznamená snadnou. Redakce VIPŽivot připomíná, že loňský ročník téhož závodu absolvovali na 40km trase i Michaela Leitnerová a Zbyněk Pokorný, pár, který se v kontextu příběhu objevuje jako pravděpodobní „přemlouvači“. Jejich čas? Přes čtyři hodiny dvanáct minut. To není hodinová projížďka po cyklostezce, to je půlden v kopcích Jizerských hor.
Lítost jako nadsázka, ne jako drama
„Už teď toho lituju“ zní dramaticky, ale kontext mluví jasně: jde o sebeironii, ne o zoufalství. Celý tón jejího sdělení pracuje s humorem, přiznání lenosti, překlad „nedostatku času“ na alias, důraz na to, že ji kamarádi „překecali“. Sekundární média příspěvek konzistentně interpretují jako odlehčený, nikoli jako stížnost.
A dává to smysl. Pekarová Adamová po odchodu z čela Sněmovny opakovaně mluvila o tom, že si chce víc užívat pohyb a přírodu. Cyklistický závod v Jizerkách do toho rámce zapadá, jen s tou drobností, že příprava zůstala spíš v rovině záměru než plánu.
Co čekat od 10. října
Pokud je dedukce správná a Pekarová Adamová skutečně pojede kratší trasu ČT Author Cupu, čeká ji 39 kilometrů terénní jízdy s převýšením, které Jizerské hory rozdávají štědře. Pro hobby cyklistku bez závodní přípravy to bude poctivá prověrka:
- Terén: Jizerské hory, lesní cesty a single traily, ne asfalt.
- Délka: 39 km, orientačně 3 až 5 hodin podle kondice.
- Start: 10:45, registrace se uzavírá 7. října 2026.
- Charakter: Masový veřejný závod, ne elitní podnik, ale ani charitativní vyjížďka.
Výsledek zatím neexistuje, závod je teprve před ní. Jedno je ale jisté už teď: ať dopadne jakkoli, materiál na další instagramový příspěvek má.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová