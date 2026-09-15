Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Velký test jogurtů z obchodů: Který je ten nejkvalitnější v poměru cena/výkon? Tady je odpověď

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hodnotitelé se zaměřili na množství živých kultur, obsah živin a také vůni, chuť a konzistenci jogurtů. Závěry jsou v mnoha ohledech překvapivé.
Velký test jogurtů z obchodů: Který je ten nejkvalitnější v poměru cena/výkon? Tady je odpověď

Velký test jogurtů z obchodů: Který je ten nejkvalitnější v poměru cena/výkon? Tady je odpověď

Zdroj: Daniel Procházka pro Události247
Reklama
Další články z Události247.cz
Viděli jste je stokrát, přesto u zápletek tápete. 10 detailů z českých filmů, které dnes 9 z 10 lidí poplete
Viděli jste je stokrát, přesto u zápletek tápete. 10 detailů z českých filmů, které dnes 9 z 10 lidí poplete
Večerníček jsme sledovali všichni, ale hrdiny bez obrázků plete 9 z 10 dospělých. Zkuste, kolik jich poznáte jen podle příběhu
Večerníček jsme sledovali všichni, ale hrdiny bez obrázků plete 9 z 10 dospělých. Zkuste, kolik jich poznáte jen podle příběhu

Stačí pár vět o ději a obrázky nejsou potřeba. Ověřte si, jestli byste poznali slavné večerníčkové hrdiny...

Pan Tau uchvátil celé generace, ale bez nápovědy paměť klame. Poznáte jeho kouzla, postavy i slavné scény?
Pan Tau uchvátil celé generace, ale bez nápovědy paměť klame. Poznáte jeho kouzla, postavy i slavné scény?

Kouzelná buřinka, černý deštník a laskavý úsměv. Pan Tau bavil děti i dospělé po celé dekády. Ověřte si v...

Ledové bonbony, Kofila, Tatranky. Sladkosti z ČSSR dnes správně pojmenuje jen 2 z 10 lidí, i když je jedli celé dětství
Ledové bonbony, Kofila, Tatranky. Sladkosti z ČSSR dnes správně pojmenuje jen 2 z 10 lidí, i když je jedli celé dětství

Chuť si pamatuje skoro každý, ale s názvy je to horší. Zkuste poznat Kofilu, Tatranky i další sladkosti z...

Barunka, Viktorka i kněžna Zaháňská. Svět Babičky dnes správně složí jen hrstka těch, kdo ji měli ve škole
Barunka, Viktorka i kněžna Zaháňská. Svět Babičky dnes správně složí jen hrstka těch, kdo ji měli ve škole

Staré bělidlo, paní kněžna, Viktorka i Barunka. Babička patří ke knihám, které jsme ve škole znali skoro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Události247.cz

Články z Udalosti247.cz přinášejí rychlý a přehledný souhrn událostí, které vzbuzují pozornost veřejnosti – od domácí politiky přes ekonomiku, sociální témata až po dění ve světě. Obsah reaguje na aktuální zprávy srozumitelnou formou, často doplněnou o kontext, postřehy nebo praktické důsledky...

Všechny články tohoto autora →
Události247.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.