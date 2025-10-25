Kdysi obyčejná mince, dnes raritní kousek. Kdo ji má u sebe, dostane za ni 1 200 000 Kč

Kdysi obyčejná mince, dnes raritní kousek. Kdo ji má u sebe, dostane za ni 1 200 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdysi obyčejná mince, dnes raritní kousek. Kdo ji má u sebe, dostane za ni 1 200 000 KčZdroj: Zdroj fotografie: Martin Dvořák pro Události247
Článek byl poprvé publikován 25.10.2025 06:56
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:07
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Cena v aukci není cenovka. Stejná mince se příště může prodat úplně jinak
Když se vzácná mince vydraží například za milion korun, neznamená to automaticky, že každý majitel stejného typu mince dostane stejnou částku. Aukční výsledek je záznam konkrétního obchodu mezi konkrétními zájemci v konkrétním okamžiku.
Rozhodující je především přesná varianta mince, její vzácnost a stav. U mimořádně cenných kusů může hrát roli také doložený původ neboli provenience nebo skutečnost, že jde o výjimečně zachovalý exemplář.
Do výsledku aukce vstupuje ještě jeden faktor: samotní dražitelé. Pokud se o jeden kus utkají dva sběratelé, kteří jej opravdu chtějí, výsledná cena může výrazně překročit původní odhad. Při jiné aukci a menším zájmu může stejný typ mince skončit podstatně níže.
Proto odborné databáze používají dosažené aukční ceny jako jeden z podkladů pro stanovení hodnoty, nikoli jako pevný ceník. Jeden rekordní prodej je především zprávou o tom, kolik byl někdo ochoten zaplatit právě za konkrétní exemplář.
Zdroje:
- NGC – Understanding Auction Prices https://www.ngccoin.com/news/article/1987/
- NGC – World Auction Central https://www.ngccoin.com/auction-central/world/
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