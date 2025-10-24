Nemáte doma schované staré haléře? Ihned se podívejte, dnes se dají prodat za statisíce korun

Nemáte doma schované staré haléře? Ihned se podívejte, dnes se dají prodat za statisíce korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nemáte doma schované staré haléře? Rychle se podívejte, dnes se dají prodat za statisíce korunZdroj: Zdroj fotografie: Schlaghecken Josef / Creative Commons / CC0
Článek byl poprvé publikován 24.10.2025 06:25
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:58
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Stav mince může rozhodnout o rozdílu mezi stokorunou a statisíci
U sběratelské mince nerozhoduje jen rok, nominální hodnota nebo počet vyražených kusů. Mimořádně důležitá je také zachovalost.
Numismatici sledují například míru opotřebení detailů, stav povrchu, původní lesk, škrábance nebo stopy po neodborném čištění. Dvě jinak stejné mince proto mohou mít výrazně rozdílnou cenu.
Právě čištění bývá častou chybou. Starou minci může člověk ve snaze „vylepšit“ vydrhnout, vyleštit nebo ponořit do chemického přípravku. Tím ale může vytvořit drobné rýhy, odstranit přirozenou patinu nebo změnit povrch natolik, že pro sběratele její hodnota klesne.
Pokud tedy doma objevíme zdánlivě zajímavou minci, nejlepší první krok není vzít kartáček a leštidlo. Vyplatí se ji nechat v původním stavu, opatrně uložit a teprve potom zjistit, zda má smysl odborné posouzení.
Zdroje:
- PCGS – Come Clean About Cleaning Your Coins https://www.pcgs.com/news/come-clean-about-your-coins
- PCGS – Coin grading statistics https://www.pcgs.com/statistics
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