Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilých

Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilýchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilýchZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 06.11.2026 13:30
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