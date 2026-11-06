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Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilých

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Kvůli akutní intoxikaci kratomem skončilo během pěti měsíců v nemocnici 483 lidí, vyplývá to z údajů největší tuzemské zdravotní pojišťovny. Alarmující je počet pacientů, kterým nebylo ani osmnáct. Těchto pacientů jsou bezmála dvě stovky. Statistiky nejsou moc příznivé ani pro jihozápadní Čechy.
Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilých

Za pět měsíců 483 akutních otrav kratomem, více než třetina pacientů byla nezletilých

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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