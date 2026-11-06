Tvarohový koláč s ovocnou vrstvou: Příjemně sladký moučník, ve kterém vynikne krémový tvaroh

s Tvarohový koláč ovocem patří k moučníkům, které se hodí ve chvíli, kdy má být na stole něco domácího, ale bez dlouhého stání u linky. Sypká směs se připraví zvlášť, tvarohová náplň také, pak už přijde ke slovu plech, trouba a trochu čekání. Výhoda je i v tom, že recept nestojí na jednom konkrétním ovoci. Dobře fungují jahody, i maliny, takže kvůli němu není nutné pokaždé borůvky plánovat nákup.
U tvarohových koláčů se nejčastěji
pokazí dvě věci. Spodní vrstva bývá tvrdá, nebo naopak náplň po upečení nedrží tvar. Tady je dobré pohlídat hlavně základ: . Ovoce by také nemělo být plné vody. Tvaroh se zakysanou smetanou zůstane vláčný, pudink směs podrží pohromadě a po upečení se z koláče nestane rozteklá hmota. Když si po vychladnutí trochu sedne, drobenku na dně jen lehce umačkejte, netlačte ji do pevné vrstvy nic špatného se neděje. Recept na jednoduchý tvarohový koláč s ovocem
Doba přípravy: 15 minut + pečení 45 minut Co potřebujeme Sypká část 300 g polohrubé mouky 150 g cukru krystal 1/2 balíčku kypřicího prášku do pečiva 100 g měkkého, částečně rozpuštěného másla Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu ve vaničce 200 g zakysané smetany 150 g cukru moučka 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček vanilkového pudinku 200 ml mléka 2 hrsti ovoce podle chuti Postup přípravy chutného tvarohového koláče s ovocem
1. Do první mísy dejte
mouku, cukr krystal a kypřicí prášek. Všechno krátce promíchejte, přidejte máslo a prsty zpracujte na drobenku. Nemusí být úplně jemná.
2. Ve druhé míse spojte
tvaroh, zakysanou smetanu, cukr moučka, vanilkový cukr, pudink a mléko. Stačí metlička, případně vařečka. Výsledkem má být hladká náplň bez větších hrudek.
3. Plech nebo dortovou formu vyložte pečicím papírem. Na dno nasypte asi
dvě třetiny drobenky a jen lehce ji přitlačte rukou nebo lžící. Foto: Cooky.cz, Když se tvaroh potká s ovocem, bývá po dietě: Tvarohový koláč s ovocem je vláčný, svěží a nebezpečně návykový
4. Na připravený základ rozetřete
tvarohovou náplň a navrch rozložte ovoce. Hodí se jahody, borůvky i maliny. Pokud ovoce pouští hodně šťávy, nechte ho předem aspoň krátce okapat.
5. Zbylou sypkou směs rozdrobte po povrchu. Pečte při
180 °C přibližně 45 minut, až horní vrstva začne lehce zlátnout.
6. Před krájením nechte koláč vychladnout. Teplý voní lákavě, ale náplň je v tu chvíli ještě měkká a jednotlivé kousky by se mohly rozpadat.
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Nejspolehlivější bývají
borůvky a maliny. Nepouštějí tolik šťávy jako hodně zralé jahody, takže se koláč po vychladnutí lépe krájí. Jahody ale do receptu patří také, jen je lepší nakrájet je na menší kousky a chvíli počkat, než pustí přebytečnou vodu.
Použít se dá i mražené ovoce. V tom případě ho
předem nerozmrazujte, nasypte ho na tvarohovou vrstvu rovnou z mrazáku. Pečení se může o pár minut protáhnout, což je normální. Kdo chce výraznější chuť, může část vanilkového cukru nahradit vanilkovým extraktem nebo do náplně přidat špetku citronové kůry. U jednoduchého koláče je taková drobnost znát.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline