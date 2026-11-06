V lize odehrál jen pár zápasů a hned skóroval. Teď osmnáctiletého Hopiho povolal Denia do reprezentace

Bylo 16. května, Teplice vedly nad Duklou 1:0 a zápas se blížil ke konci. Na hřišti byl od 61. minuty osmnáctiletý kluk, který den předtím podepsal první profesionální smlouvu. V 95. minutě skóroval a Teplice vyhrály 2:0. O necelých šest měsíců později, 6. listopadu, stojí jméno Idris Hopi v nominaci reprezentačního trenéra Santiho Denii mezi pouhými čtyřmi útočníky. Česko v Lize národů nemá ani bod, ošetřovna je plná a čeká ho Španělsko s plným počtem bodů. Na první pohled to působí jako kuriozita. Podle nás jde ale o promyšlený pokus. Denia nevyhlašuje novou hvězdu. Zkouší, jestli česká reprezentace dokáže rychle sáhnout po hráči, který zrovna roste.
Na jaře dorost, v listopadu Španělsko a Chorvatsko
Hopiho vzestup se dá popsat několika daty. Mezi prvním profesionálním podpisem a pozvánkou do A-týmu uplynulo 175 dní.
- 15. května 2026: první profesionální smlouva. Teplice ji podle oficiálního oznámení klubu podepsaly s odchovancem po sezoně, v níž za U19 nastřílel 27 gólů ve 25 zápasech.
- 16. května: ligový debut proti Dukle a gól v nastaveném čase.
- 23. května: druhý ligový gól. V Mladé Boleslavi šel na hřiště o poločase a v 64. minutě pomohl k výhře 2:0.
- 11. října: třetí gól. Proti Sigmě Olomouc přišel v 68. minutě a o dvě minuty později srovnal na konečných 1:1.
- 6. listopadu: nominace do seniorské reprezentace.
Počet zápasů se liší podle toho, kam se díváte. Hráčský profil na Livesportu k datu nominace eviduje 11 prvoligových startů, dva z konce minulé sezony a devět z té současné. Oficiální web Chance Ligy uváděl při naší kontrole 10 startů a 428 minut, v aktuálním ročníku osm zápasů a 352 minut. Rozdíl nejspíš dělá poslední utkání na Slovácku 31. října, které ligová databáze ještě nezapočítala. Ať tak či onak, jde zhruba o pět celých zápasů fotbalu mezi dospělými.
Zajímavější než součet minut je to, jak padly všechny tři góly. Hopi je pokaždé vstřelil jako střídající hráč, dvakrát krátce po příchodu na hřiště. Takový vzorec se nedá naučit, buď ho hráč má, nebo ne.
Kdyby nastoupil proti Španělsku 12. listopadu, bylo by mu 18 let a 184 dní. Rekord by to nebyl. Hugo Sochůrek letos v květnu debutoval v 17 letech a 358 dnech, Adam Hložek v 18 letech a 41 dnech, Jan Polák ve 45. dni po osmnáctinách a Václav Kadlec ve 142. dni. Hopi by se zařadil mezi velmi mladé debutanty, i když ne na samotnou špičku tabulky.
Rychlost, jeden na jednoho, souboje
Denia na nominační tiskové konferenci podle Football Clubu nevysvětloval Hopiho výběr budoucností ani potenciálem. Mluvil o tom, co hráč umí teď: rychlost, hra jeden na jednoho, síla v soubojích. Zopakoval také, že se nedívá na datum narození. Zajímá ho, jestli hráč zapadne do herního modelu. Nominaci zároveň pojal jako vzkaz klubům, aby mladým dávaly šanci.
Jde podle nás o nejdůležitější vzkaz celé nominace. Český fotbal léta stavěl reprezentaci na hráčích s mnoha odehranými ligovými sezonami. Denia zjevně hledá konkrétní profil. Ofenzivní hráč, který si troufne obejít obránce a nebojí se kontaktu, v kádru chybí. Pokud ho najde v osmnáctiletém střídajícím hráči Teplic, sáhne po něm.
Nominace působí nezvykle i jinak. Podle Eurofotbalu v ní poprvé od listopadu 2022 není jediný hráč Sparty. Chybí i Václav Sejk, který nastoupil v základní sestavě všech 13 ligových zápasů a připsal si šest gólů a tři asistence. Statistikami tedy Hopiho výběr obhájit nejde. Obhájit se dá jen profilem hráče, což Denia otevřeně přiznává.
Druhý nováček ukazuje, že trenér nesází jen na věk. David Kozel z Mladé Boleslavi je čtyřiadvacetiletý střední záložník a syn Luboše Kozla. K reprezentaci se dostal oklikou přes Duklu, přestup a dlouhé zranění. V aktuální sezoně má podle Football Clubu 10 ligových zápasů, 765 minut, gól, asistenci a přesnost přihrávek téměř 84 %. Denia ho sledoval už v září, tehdy ho ale zastavil kotník. Kozel má za sebou pomalý a stabilní růst, Hopi prudký nástup. Do kádru se dostali oba.
Tým bez bodu a s plnou ošetřovnou
Kontext nominace je neveselý. Česko je ve skupině A3 Ligy národů po čtyřech kolech bez bodu. Doma prohrálo 1:2 s Chorvatskem a 0:2 s Anglií, venku 1:3 ve Španělsku a 0:3 v Anglii. Skóre 2:10 mluví samo za sebe. Španělsko má 12 bodů, Anglie 9, Chorvatsko 3.
Podle přehledu formátu od UEFA platí v přechodném ročníku zvláštní pravidla kvůli chystané reformě na tři ligy po osmnácti týmech. Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst sestupují přímo do Ligy B, dva lepší jdou do baráže. Česku tedy hrozí přímý sestup, v lepším případě baráž. Bez baráže by se zachránilo jen tehdy, kdyby předběhlo Chorvatsko.
Do toho přišla zranění. Chybí Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš a Pavel Šulc. Adam Hložek v nominaci zatím zůstává, ale kvůli svalovým potížím vynechal utkání Hoffenheimu v Evropské lize. Naopak se vracejí Tomáš Souček, Adam Gabriel, Kryštof Daněk, David Jurásek, David Zima a Lukáš Provod. Součkův návrat má vlastní příběh. Po letním mistrovství světa připustil, že konec v reprezentaci „měl v hlavě“. Serveru iDNES.cz později řekl, že ho přesvědčila změna trenéra a telefonát od Denii.
V útoku tak zbyli čtyři hráči: Hložek, Hopi, Mohamed Kabongo a Naderi. Kabongo s Naderim už v A-týmu nastoupili, Hopi zatím ne. Zda Denia Hopimu slíbil herní čas, jsme dohledat nedokázali. Dá se ale čekat, že pokud Hložek nebude stoprocentně fit, mladík z Teplic na hřiště půjde. Spíš než v základní sestavě proti Španělsku ho vidíme jako žolíka na poslední půlhodinu. Taková role mu sedí, v Teplicích ji hraje celý podzim.
Osijek s chorvatskou stopou
Druhý listopadový zápas má pro Hopiho zvláštní význam. Jeho rodiče jsou Chorvati, kteří se přestěhovali do Česka. Sám to zmínil po debutu proti Dukle. Narodil se ale tady a celou mládežnickou kariéru reprezentoval české výběry do 18 a 19 let.
Spekulace o tom, že o něj Chorvatsko bojovalo, nemají v dostupných zdrojích oporu. Dohledatelné jsou jen kořeny, nikoli aktivní zájem chorvatské federace. Pravidla Ligy národů navíc vyžadují státní příslušnost dané země a splnění podmínek FIFA o reprezentační způsobilosti. Případná změna asociace by tedy byla složitý proces, nikoli otázka jednoho telefonátu. Start v soutěžním zápase za české áčko by jeho reprezentační příslušnost výrazně upevnil.
Symbolika přesto zůstává. Kdyby se Hopi v neděli 15. listopadu objevil na hřišti v Osijeku, zažil by reprezentační debut nebo první minuty na půdě země, odkud pocházejí jeho rodiče.
Oba zápasy začínají ve 20:45. Česko se Španělskem hraje ve čtvrtek 12. listopadu v Praze, v Chorvatsku pak v neděli 15. listopadu. ČT sport vysílá přímé přenosy od 20:35, studio začíná ve čtvrtek už v 19:30, v neděli ve 20:00.
Před rokem Hopi střílel góly devatenáctiletým obráncům. Teď ho Denia může pustit proti obraně, která patří k nejlepším v Evropě. Nikdo od něj nečeká záchranu skupiny, jde spíš o první zkoušku, jestli česká reprezentace dokáže otevřít dveře dřív, než se zavřou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner