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V lize odehrál jen pár zápasů a hned skóroval. Teď osmnáctiletého Hopiho povolal Denia do reprezentace

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Ještě v květnu hrál Idris Hopi za teplickou devatenáctku. Teď má za sebou 11 ligových startů a tři góly. Santi Denia ho povolal do A-týmu na zápasy se Španělskem a Chorvatskem.
V lize odehrál jen pár zápasů a hned skóroval. Teď osmnáctiletého Hopiho povolal Denia do reprezentace

V lize odehrál jen pár zápasů a hned skóroval. Teď osmnáctiletého Hopiho povolal Denia do reprezentace

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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