Luxus není o penězích: Objevte stylingový trik, který boří módní pravidla

Co je high-low styling?
High-low styling není žádná novinka, ale v posledních sezónách je znovu vidět na ulicích módních metropolí i během
týdnů módy. Princip je poměrně jednoduchý. K výraznějšímu nebo luxusnějšímu kousku přidáte něco dostupnějšího z běžné konfekce, případně vintage nebo second handu. Výsledkem je outfit, který nepůsobí příliš uhlazeně ani jako dokonale sladěná přehlídka drahých značek.
„High“ tak může představovat kvalitní kožená kabelka, dobře ušitý kabát, vintage šperk nebo výrazné boty. „Low“ pak klidně obyčejné tričko, džíny či svetr z běžného obchodu. Důležitou roli přitom nehraje pouze cenový rozdíl. High-low styling pracuje také s kontrasty, takže elegantní sako může doplnit sportovní obuv a luxusně působící kabelka zase jednoduchý každodenní outfit. Právě díky této kombinaci působí výsledný look přirozeněji a osobitěji.
Nemusíte hned běžet do Pařížské
V českém prostředí má high-low styling ještě jednu výhodu: nemusíte kvůli němu zamířit do Pařížské a začít vybírat mezi kabelkou za několik desítek tisíc a botami za cenu menší dovolené. „High“ totiž nemusí automaticky znamenat luxusní logo. Může jím být například kvalitní kožená kabelka, dobře ušitý vlněný kabát, vintage šperk po babičce nebo boty, které jste si koupili před několika lety a stále vypadají skvěle.
Stejně dobře může fungovat second hand. Pokud narazíte na kvalitní vintage kabelku, kožený pásek nebo hedvábný šátek, nemusíte řešit, zda jde o aktuální kolekci. Právě starší věci mohou outfitu dodat charakter a originalitu, které někdy dokonale nový oděv postrádá.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYHNĚTE SE BĚŽNÝM STYLINGOVÝM CHYBÁM A POSUŇTE SVŮJ OUTFIT NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kvalita je důležitější než cenovka
Dražší automaticky neznamená lepší a levnější nemusí znamenat nekvalitní. Při výběru oblečení proto sledujte především materiál, zpracování a střih. U látek se zaměřte například na jejich gramáž, hustotu a celkovou odolnost. Pomoci mohou přírodní materiály, jako je bavlna, len, vlna nebo hedvábí, důležitější než samotné složení je ale také kvalita konkrétního výrobku.
Dobrou známkou bývá kvalitní podšívka, pevné a rovné švy nebo dobře přišité knoflíky. Naopak žmolky, vytahaný materiál, křivé švy či špatně padnoucí střih nezachrání ani slavné logo.
Právě tady se high-low potkává s udržitelnějším přístupem k módě. Nemusíte kupovat stále nové oblečení jen proto, abyste vytvořili zajímavější outfity. Mnohem větší smysl může mít několik kvalitních věcí, které budete skutečně nosit, doplněných dostupnějšími základy a vintage kousky.
Nezapomínejte na doplňky
Doplňky jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak high-low styling vyzkoušet, aniž byste museli měnit polovinu
šatníku. K jednoduchým džínům a svetru přidejte výraznější brýle. K basic tričku vintage šperk. K jednoduchým šatům kvalitní koženou kabelku. Pokud máte rádi odvážnější kombinace, můžete naopak nechat elegantní kousek doplnit něčím levnějším a hravějším.
Výhodou doplňků je také jejich univerzálnost. Jeden kvalitní pásek, kabelka nebo zajímavý šperk může fungovat s mnohem větším množstvím oblečení než výrazný trendový top. Právě drobné detaily přitom často rozhodují o tom, zda outfit působí obyčejně, nebo promyšleně.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: STYLINGOVÉ PRAVIDLO 80/20 ZARUČÍ, ŽE VŽDY BUDETE MÍT CO NA SEBE A VÁŠ OUTFIT ZAUJME Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Začněte od toho, co už máte
High-low styling nemusí být záminkou k dalšímu
nakupování. Možná už máte doma všechno, co potřebujete. Zkuste nejprve projít vlastní šatník a najít věci, které nosíte nejraději. Oblíbené džíny, kožené boty, vintage sako nebo kabelka, kterou jste zdědili po mamince, mohou být skvělým základem. Stejně dobře poslouží i obyčejné bílé tričko, které vypadá skvěle navzdory tomu, kolik sezón už máte za sebou.
Při skládání outfitu myslete také na barvy. Pokud máte rádi minimalistický styl, můžete se držet neutrálních tónů, jako jsou béžová, černá, šedá, krémová nebo tmavě modrá. Výraznější kousek pak přirozeně vynikne a celek nebude působit příliš rušivě.
Jestli je vám naopak minimalismus cizí, klidně experimentujte. Výrazné boty, barevná kabelka nebo vzorované kalhoty mohou být přesně tím prvkem, který z obyčejného outfitu udělá něco osobnějšího. Důležité je, aby jednotlivé kousky společně fungovaly a abyste se v nich cítili dobře.
Vytvořte si vlastní styl
Nejdůležitější pravidlo high-low stylingu nakonec zní poměrně prostě: oblékejte se tak, aby vás to bavilo. Nemusíte mít luxusní kabelku, pokud ji nechcete. Nemusíte nosit minimalistickou béžovou, pokud se cítíte nejlépe v červené a černé. A rozhodně nemusíte kupovat něco jen proto, že se jedná o aktuální trend.
Dobře fungující outfit není matematická rovnice, ve které musí být kabelka za deset tisíc vyvážena tričkem za pět set korun. High-low styling je především způsob přemýšlení o oblečení. Kombinujte jednotlivé kousky podle jejich kvality, charakteru, ceny i příběhu. Výsledkem může být osobitý šatník, který nestojí na logách ani vysokých výdajích, ale na promyšlených kombinacích.
Zdroje: Stylist, Who What Wear, Woman and Home