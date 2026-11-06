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Kocour v domově důchodců předpověděl 25 úmrtí. Veterináři vysvětlují, jakou molekulu před smrtí cítí kočičí nos, ale lidský ne

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Kocour Oscar z amerického domova Steere House si opakovaně lehal k umírajícím. Geriatr David Dosa v lékařském časopise popsal víc než 25 takových případů.
Kocour v domově důchodců předpověděl 25 úmrtí. Veterináři vysvětlují, jakou molekulu před smrtí cítí kočičí nos, ale lidský ne

Kocour v domově důchodců předpověděl 25 úmrtí. Veterináři vysvětlují, jakou molekulu před smrtí cítí kočičí nos, ale lidský ne

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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