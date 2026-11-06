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Sci-fi propadák roku s Jennou Ortegou kdysi úspěšného režiséra bolí. „Do koše s kritiky,“ vzkazuje

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Dennívýzva
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Není to tak dlouho, co každá prestižní franšíza žadonila alespoň o jeden film v režii Taiky Waititiho. Novozélandský šprýmař se srdcem na pravém místě Ragnarokem paradoxně zachránil Thora, načež vyhrál Oscara za Králíčka Jojo. Od té doby se mu ale povedlo Thora částečně potopit a vydat dva kasovní propadáky, přičemž ten aktuální – rodinná sci-fi Klára a slunce (Klara and the Sun) s Jennou Ortegou – zažívá nebývale strmý propad tržeb a navrch kritický odpor, vůči němuž se Waititi ostře vymezil.
Sci-fi propadák roku s Jennou Ortegou kdysi úspěšného režiséra bolí. „Do koše s kritiky,“ vzkazuje

Sci-fi propadák roku s Jennou Ortegou kdysi úspěšného režiséra bolí. „Do koše s kritiky,“ vzkazuje

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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