Sci-fi propadák roku s Jennou Ortegou kdysi úspěšného režiséra bolí. „Do koše s kritiky,“ vzkazuje

Není to tak dlouho, co každá prestižní franšíza žadonila alespoň o jeden film v režii Taiky Waititiho. Novozélandský šprýmař se srdcem na pravém místě Ragnarokem paradoxně zachránil Thora, načež vyhrál Oscara za Králíčka Jojo. Od té doby se mu ale povedlo Thora částečně potopit a vydat dva kasovní propadáky, přičemž ten aktuální – rodinná sci-fi Klára a slunce (Klara and the Sun) s Jennou Ortegou – zažívá nebývale strmý propad tržeb a navrch kritický odpor, vůči němuž se Waititi ostře vymezil.
Po svěží dobrodružné komedii Hon na pačlověky Taika zakotvil u blockbusterů a vedl si skvěle – jeho Thor: Ragnarok osobitého vtipálka rozhodně nezapřel, ale současně se stal oblíbeným globálním hitem a jedním z nejzábavnějších marvelovských filmů. Válečná dramedie o dospívání Králíček Jojo následně Waititimu přihrála Oscara za nejlepší adaptovaný scénář a největší mimoň Hollywoodu si náhle mohl dovolit cokoli. Marvel s ním chtěl pracovat opakovaně a Kathleen Kennedy mu v rozvrhu Lucasfilmu zabukovala vlastní Star Wars film, na který ale docela jistě nikdy nedojde.
Thorova Láska jako hrom totiž navzdory dobrým tržbám svým parodickým rozměrem publikum zklamala a Waititi odešel trénovat své bizarní postavičky do nízkorozpočtové lokální komedie Jeden gól. Fotbalové Kokosy na sněhu s Michaelem Fassbenderem ale příliš nezaujaly a při rozpočtu kolem 14 milionů dolarů celosvětově vydělaly jen 18 milionů. Waititi, chvíli spojovaný také s hraným remakem anime Akira, tak znovu sáhl po finančně nenáročné, byť tentokrát trochu ambicióznější sci-fi látce.
Klára a slunce vychází ze stejnojmenného románu Kazua Ishigura z roku 2021. Vypráví o umělé společnici Klaře (Jenna Ortega), která se seznámí s Josie (Mia Tharia) a postupně začne pomáhat celé její rodině. Do jejího komplikovaného světa vnáší světlo díky svému nevinnému úžasu nad okolím a bezvýhradné oddanosti. Podle většiny kritiků však Waititiho film, uváděný už druhý týden v Severní Americe, nedokázal naplnit potenciál kvalitního námětu. „Román je křehkou, znepokojivou alegorií o světě bez Boha. Zde se však mistrovské dílo plné emocionálních nuancí proměnilo v plochý příběh. Je to naprosté znevážení předlohy,“ tvrdí například Nikki Gemmell z The Australian.
Snímek, který dle britského plátku Observer doplácí na Waititiho potrhlé šaškování a laciné vtípky, má od zahraničních diváků na pohled vstřícnější přijetí. Divácké skóre na Rotten Tomatoes činí 75 % a ostře kontrastuje s 25 % od kritiků, ale jeden zásadní problém tím nezvrátí – totiž že na Kláru a slunce se do kin vůbec, ale opravdu vůbec nechodí. Produkce za 20 milionů dolarů o prvním americkém víkendu brala v širokém uvedení pod hlavičkou Sony pouze 700 tisíc dolarů, což je bolestný výprask. Kdo doufal ve zmátoření během potenciální oscarové sezóny, toho zklamaly nejprve slabé recenze a aktuálně i výsledky druhého víkendu, které jsou skutečně bolestné.
V traileru vizuálně nápaditá sci-fi s představitelkou Wednesday a také s Amy Adams či Natashou Lyonne napodruhé padla o 77,5 % a z 880 sálů vytěžila pouhých 157 tisíc dolarů. Waititiho novinka tak celosvětově přepočítává dva miliony dolarů a v kinech víceméně umřela – a to na mučidlech po propadu, který u hraného studiového díla skoro nemá obdoby. A zatímco Ortega to díky třetí Wednesday a dalším filmovým nabídkám zřejmě rozchodí, pro Waititiho to může být hollywoodský rozsudek smrti, nebo minimálně na dvanáct let na vojnu. Režisér si zklamání připouští a na Instagramu zveřejnil příspěvek, v němž se jakožto umělec distancuje od kritiků, kteří podle něj pouze filtrují svou životní skepsi.
„Už skoro patnáct let jsem nečetl žádnou recenzi něčeho, co by bylo určeno mně nebo mé generaci. Lidem ale naslouchám,“ napsal Waititi. „Takže si letos o Halloweenu vzpomeňme na ty smutné ztracené duše, které nedokázaly naplnit své sny stát se umělci, a tak se spokojily s tím, že se z nich stali kritici. Jsou to ti samí lidé, kterým se nelíbil ani Králíček Jojo. Bezvýznamní. Odtržení od reality. Zastaralí. Do koše s nimi.“ Frustrace je pochopitelná, ale jednu skutečnost to nevyvrátí – v koši momentálně leží spíš jeho poslední dílo, o které ani „běžní diváci“ nejeví valný zájem.
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Zdroje: SlashFilm, Rotten Tomatoes