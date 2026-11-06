Sēlija bude testovat drony i obranu proti nim. EU staví dvě centra

Oznámil to v pátek 30. října evropský komisař pro hospodářství a produktivitu, implementaci a zjednodušení Valdis Dombrovskis. Druhé centrum vznikne jako pilotní projekt v Nizozemsku a zaměří se na námořní bezpilotní systémy.
Pozemní a vzdušné drony i obrana proti nim
Centrum v Sēliji se podle lotyšského ministerstva obrany soustředí na pozemní a vzdušné drony a na technologie k boji proti nim. Má nabídnout zázemí pro vývoj a testování způsobů, jak bezpilotní vzdušné a pozemní systémy odhalovat, sledovat a neutralizovat, s důrazem na účinnost a vzájemnou interoperabilitu jednotlivých technologií. Cílem je udržet krok s rychle se měnícími bezpečnostními hrozbami. Nizozemské pracoviště se naproti tomu zaměří na námořní bezpečnost, ochranu mořského dna a bezpilotní námořní systémy.
Výši financování ani harmonogram výstavby lotyšské ministerstvo neuvedlo. Nezveřejnilo ani konkrétní firmy či výzkumné instituce, které se mají do práce center zapojit.
Součást projektu DECODER
Lotyšské centrum navazuje na unijní projekt DECODER (Drone and Counter-Drone European Resolve, evropské odhodlání v oblasti dronů a protidronových systémů), který patří mezi Evropské obranné projekty společného zájmu. DECODER má vyvíjet a nasazovat bezpilotní a protidronové systémy přizpůsobené potřebám evropských států, posílit výrobní kapacity obranného průmyslu, rozvíjet technologická řešení a zlepšit interoperabilitu systémů. Při realizaci se počítá s podpůrnými nástroji EU. Budování technologických center je jednou z jeho klíčových aktivit: mají překlenout mezeru mezi vývojem technologií, jejich praktickým testováním a nasazením v ozbrojených silách.
Obě centra jsou prvním krokem k širší evropské síti, která má propojit členské státy EU, obranný sektor, výzkumné organizace, firmy a armády. Plánují se společné harmonizované metody testování a hodnocení, díky nimž půjde jednotlivé systémy porovnávat a snáz je zavádět v armádách různých zemí. Iniciativa má zároveň prohloubit spolupráci EU a NATO tak, aby využila silné stránky obou organizací a vyhnula se zbytečnému zdvojování. Lotyšsko je spoluvedoucí zemí iniciativy a chce tím posílit svou roli při utváření budoucích evropských obranných technologií a podpořit vývoj a testování inovativních řešení pro současné bezpečnostní výzvy.
Dombrovskis: jednat společně a rozhodně
„Bezpečnost Evropy začíná naší schopností jednat společně a rozhodně,“ prohlásil Dombrovskis. Unie podle něj musí investovat strategičtěji a rozvíjet své obranné schopnosti, především posílit protivzdušnou obranu a reagovat na rostoucí hrozbu dronů. Vyzval k podpoře inovací a jejich přetavení v praktická řešení a vyzdvihl užší spolupráci s Ukrajinou a NATO. Svoboda a demokratické hodnoty podle jeho slov vyžadují neustálou připravenost, odvážné činy a neochvějnou solidaritu.