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Sēlija bude testovat drony i obranu proti nim. EU staví dvě centra

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Lotyšský vojenský výcvikový prostor Sēlija se stane sídlem jednoho ze dvou prvních evropských center pro dronové a protidronové technologie.
Sēlija bude testovat drony i obranu proti nim. EU staví dvě centra

Sēlija bude testovat drony i obranu proti nim. EU staví dvě centra

Zdroj: Wikimedia Commons, Sgt. Luis Garcia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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