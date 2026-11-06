Vánoční kaktus je zelený, poupata nikde. O kvetení mohou rozhodovat i večery v obýváku

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Vánoční kaktus je zelený, poupata nikde. O kvetení mohou rozhodovat i večery v obývákuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zdravě vypadající vánoční kaktus nemusí před svátky nasadit poupata, pokud mu doma chybí vhodný podzimní režim. Při jejich tvorbě totiž hraje roli délka noci i teplota. Rostlina umístěná celé večery v rozsvíceném obýváku tak dostává jiné podmínky než na klidnějším světlém místě s pravidelnou tmou. Další dávka vody nebo hnojiva sama tento rozdíl nevyřeší.
Vánoční kaktus je zelený, poupata nikde. O kvetení mohou rozhodovat i večery v obývákuZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 06.11.2026 14:17
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