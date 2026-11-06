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Brněnští studenti budou opět protestovat za veřejnoprávní média

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Studentská iniciativa Média nedáme MUNI vyhlásila na úterý 10. listopadu další protest na podporu veřejnoprávních médií. Shromáždění se uskuteční v 16:36 na piazzettě před Janáčkovým divadlem v Brně, vystoupí tam přední osobnosti české kulturní scény, oznámili na instagramu organizátoři.
Brněnští studenti budou opět protestovat za veřejnoprávní média

Brněnští studenti budou opět protestovat za veřejnoprávní média

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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