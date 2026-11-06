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Plzeň konečně zabrala v Evropě. Prince Adu rozhodl v Norsku už v desáté minutě

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Dennívýzva
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Viktoria Plzeň po třech porážkách v ligové fázi Evropské ligy konečně získala první body. Na hřišti Lillestrømu vyhrála 1:0 díky gólu Prince Adua z desáté minuty. V době, kdy Sparta doma prohrála s Bournemouthem, tak západočeský tým českému fotbalu zajistil důležité evropské vítězství.
Plzeň konečně zabrala v Evropě. Prince Adu rozhodl v Norsku už v desáté minutě

Plzeň konečně zabrala v Evropě. Prince Adu rozhodl v Norsku už v desáté minutě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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