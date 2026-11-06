Převrácený náklaďák na Pražské třídě. Linky MHD jedou odklonem, řidič je zraněný

Převrácený náklaďák na Pražské třídě. Linky MHD jedou odklonem, řidič je zraněnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Převrácený náklaďák na Pražské třídě. Linky MHD jedou odklonem, řidič je zraněnýZdroj: Doprava CB
Článek byl publikován 06.11.2026 14:22
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →