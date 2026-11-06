Ropné dolary z ženského tenisu zmizely. Saúdové upřednostnili muže a Turnaj mistryň přišel o třetinu odměn

V neděli 8. listopadu se v kalifornské poušti rozehraje vrchol ženské sezony. Osm nejlepších hráček roku, mezi nimi Češky Karolína Muchová a Linda Nosková, nastoupí v Indian Wells Tennis Garden, jednom z nejprestižnějších tenisových areálů světa. Hrát se bude o výrazně menší peníze než loni. Celková dotace podle oficiálního přehledu WTA činí zhruba 210 milionů korun, loni v Rijádu to bylo přibližně 325 milionů. Fond se tak zmenšil o 115 milionů korun, tedy o 35,5 procenta. Saúdský hostitelský balík, který z Turnaje mistryň udělal nejlépe placenou akci v historii ženského tenisu, skončil. Saúdské peníze ale z tenisu nezmizely, jen míří jinam, a hlavně k mužům.
Kdo jsou „Saúdové“, kteří platili
Mluvit o Saúdech jako o jednom plátci zjednodušuje situaci. Ve hře jsou tři různí aktéři a každý hraje jinou roli.
- Saúdská tenisová federace byla smluvním hostitelem Turnaje mistryň. Na jaře 2024 podepsala s WTA tříletou dohodu na ročníky 2024 až 2026 v Rijádu.
- PIF, saúdský státní investiční fond, figuroval jako hlavní partner turnaje, zároveň je globálním partnerem celé WTA a dává jméno jejímu žebříčku.
- SURJ Sports Investment je firma patřící pod PIF a stojí za novým mužským turnajem kategorie Masters 1000 v Saúdské Arábii.
Hostitelská dohoda s federací skončila o rok dřív. Podle společného prohlášení WTA a saúdské federace z letošního července o přesun ročníku 2026 jinam požádala WTA a saúdská strana souhlasila. Oficiálně tedy nešlo o jednostranný odchod, obě strany ukončily spolupráci dohodou po dvou ze tří nasmlouvaných let.
PIF přitom v ženském tenise zůstává. Na jeho oficiálních stránkách je dál uveden jako globální partner WTA i jako partner žebříčku. Z ženského okruhu tedy neodešel saúdský kapitál jako celek. Skončil konkrétní a mimořádně štědrý model, ve kterém hostitel zaplatil rekordní odměny výměnou za globální viditelnost.
Kam teď saúdské peníze tečou
Ve stejné době, kdy se rozpadala ženská dohoda, si Saúdská Arábie zajistila vlastní tenisový podnik nejvyšší kategorie. ATP spolu s PIF a SURJ loni v říjnu oznámila vznik desátého turnaje Masters 1000 v Saúdské Arábii. Podle agentury AP by se měl poprvé hrát pravděpodobně v roce 2028, ve hře je únorový termín po Australian Open. Přesné datum ani místo v kalendáři zatím nejsou definitivní.
Žádné oficiální prohlášení netvrdí, že Saúdové vyměnili ženy za muže. Časová souběžnost je ale těžko přehlédnutelná. Britský deník The Independent navíc dává konec ženského kontraktu do souvislosti s tím, že PIF omezuje část svých sportovních výdajů. Podle nás se saúdská tenisová priorita viditelně přesouvá od hostování cizího turnaje k vlastnictví stálého podniku. Turnaj Masters 1000 se hraje každý rok, je pevně zakotvený v kalendáři a nemusí se po třech letech znovu vyjednávat.
PIF tak sedí na obou stranách sítě. U WTA je partnerem žebříčku, u ATP je klíčovým partnerem žebříčku a nově investorem turnaje nejvyšší kategorie hned po závěrečném Turnaji mistrů. Rozdíl je ve váze obou rolí.
Kolik přesně hráčky ztratí
Nejvíc je pokles vidět na maximální výplatě. Hráčka, která by turnaj vyhrála bez jediné porážky, si loni v Rijádu mohla odnést zhruba 110 milionů korun. Letos v Indian Wells bere maximálně 71 milionů. Rozdíl činí 39 milionů korun, tedy 35,6 procenta, prakticky stejně jako u celého fondu.
Z celkových 210 milionů připadá na dvouhru zhruba 168 milionů a na čtyřhru 42 milionů. Rozpis odměn pro singlistky vypadá takto:
|Fáze
|Odměna
|Body do žebříčku
|Účast
|4,6 mil. Kč
|0
|Každá výhra ve skupině
|4,8 mil. Kč
|200
|Vítězství v semifinále
|17,2 mil. Kč
|400
|Vítězství ve finále
|34,4 mil. Kč
|500
|Maximum (neporažená vítězka)
|71 mil. Kč
|1 500
Formát zůstává stejný. Osm hráček a osm deblových párů je rozděleno do dvou čtyřčlenných skupin, v nichž každá hráčka či pár odehraje tři zápasy, a do semifinále postupují první dva z každé skupiny. Od semifinále se hraje vyřazovacím systémem.
Srovnání s předchozími lety ukazuje, jak výjimečný Rijád byl:
|Rok
|Dějiště
|Celková dotace
|2019
|Šen-čen
|294 mil. Kč
|2023
|Cancún
|189 mil. Kč
|2024
|Rijád
|320 mil. Kč
|2025
|Rijád
|325 mil. Kč
|2026
|Indian Wells
|210 mil. Kč
Indian Wells se finančně vrací zhruba na úroveň před saúdskou érou. Je nad Cancúnem, ale hluboko pod čínským rekordem z roku 2019.
Ještě ostřeji vychází srovnání s muži. Mužský Turnaj mistrů má letos dotaci kolem 331 milionů korun, tedy o 57,5 procenta víc než ženský. Neporažený šampion ATP bere zhruba 108,6 milionu korun, o 38 milionů víc než jeho ženský protějšek. Nerovnost ale není plošná, protože WTA slibuje, že od roku 2027 budou mít všechny společné turnaje kategorie 1000 stejné odměny pro muže i ženy. Rozdíl se tak týká hlavně závěrečných turnajů sezony a komerčního zázemí, které za nimi stojí.
Indian Wells jako přestupní stanice
Kalifornie je pro WTA bezpečná volba. Po Cancúnu 2023 měla organizace důvod dát přednost spolehlivému areálu před penězi. Tehdy se hrálo na dočasném kurtu, který podle hráček nebyl včas hotový. Aryna Sabalenková mluvila o nebezpečném pohybu po kurtu a neúctě k hráčkám, Jelena Rybakinová o tom, že všechno bylo pozdě a nezbyl čas nic opravit. WTA sama přiznala, že akce nebyla dokonalá. Indian Wells naproti tomu patří k nejlépe vybaveným tenisovým adresám na světě.
Zápasy se ale nebudou hrát na centrálním dvorci Stadium 1 pro zhruba 16 tisíc diváků. Pořadatelé soustředí listopadový turnaj na menší dvorec Stadium 2 a mluví o „intimnějším“ uspořádání s fanoušky blíž kurtu. Oficiální důvod, proč se nehraje na hlavním dvorci, nezazněl. Dá se čekat, že menší a lépe zaplnitelný stadion je i provozně úspornější, potvrzení od pořadatelů ale chybí.
Indian Wells je přitom jen jednoroční zastávka. V letech 2027 až 2029 se Turnaj mistryň přesune do Charlotte v Severní Karolíně, kam se zároveň stěhuje i globální sídlo WTA. Turnaj se tam bude hrát v hale a zkrátí se na pět dní, ročník 2027 je naplánovaný na 10. až 14. listopadu. Oficiální zdůvodnění zkrácení chybí, sekundární zdroje ho spojují s provozem haly Spectrum Center, domova basketbalového klubu Charlotte Hornets.
Současně se mění obchodní model. Místo hostitele, který zaplatí rekordní šek, WTA staví na dlouhodobém titulárním partnerovi, řecké mlékárenské firmě FAGE, která turnaj podporuje od letoška do roku 2029. WTA zároveň chce mít víc pod kontrolou výnosy i náklady vlastního vrcholného turnaje.
Tlak je přitom reálný. Podle deníku The Independent, který cituje zprávu listu The Telegraph, počítaly interní projekce WTA pro rok 2026 s provozní ztrátou zhruba 483 milionů korun. Pokud by se tento vývoj nezměnil, mohla by organizace na podzim 2027 vyčerpat hotovost a dostat se do dluhu. Jde o riziko podle zveřejněných projekcí, nikoli o hotový bankrot. Vedení WTA prezentuje přesun do Charlotte právě jako cestu z tohoto propadu.
Česká stopa v poušti
Letošní ročník má výrazné české zastoupení. Ve dvouhře nastoupí Karolína Muchová i Linda Nosková, ve čtyřhře je mezi nasazenými páry Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Obhájkyní titulu je Rybakinová.
Turnaj vysílá CANAL+, který má práva na okruh WTA včetně Turnaje mistryň v Česku a na Slovensku do roku 2028. Zápasy jsou předplatitelům dostupné přes satelit i streamovací službu.
Současné ani bývalé české tenistky se k finančnímu přesunu z Rijádu do Kalifornie veřejně nevyjádřily. Pro Muchovou, Noskovou i Siniakovou ale platí stejná čísla jako pro ostatní: za každou výhru ve skupině 4,8 milionu korun, o poznání méně, než by dostaly před rokem.
Letošní ročník podle nás neprověří jen nejlepší hráčky sezony, ale i samotnou WTA. Ukáže, jestli dokáže prodat svůj vrcholný turnaj jako stabilní a atraktivní podnik bez hostitele, který platí za prestiž. V Rijádu měla peníze, v Indian Wells má jistotu a v Charlotte bude mít konečně vlastní turnaj pod vlastní kontrolou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář