Kinovýhled: Uvidíš všechno – senzační dokument, novinku od Martina McDonagha i Godzillu

Máme tu první listopadovou nadílku novinek, která bude obzvlášť bohatá. Kromě standardních premiér můžete vyrazit na koncertní film Rammstein – Live in Mexico City, remasterovaný dokument Jakub od Jany Ševčíkové nebo pásmo českých avantgardních kraťasů Bezúčelné procházky mezi žánry: Česká avantgardní fotografie a film.
Ze standardních premiér byste určitě neměli minout černou krimi-komedii Divoký kůň Devítka, za níž stojí mistr dotyčného žánru Martin McDonagh. V hlavních rolích agentů CIA se představí Sam Rockwell a John Malkovich.
Velká očekávání vzbuzuje také dokument Uvidíš všechno, který slibuje tím větší zážitek, čím méně budete předem vědět. Zůstaňme tedy u konstatování, že režiséři Nathan Fielder a Lance Oppenheim natočili film s usvědčenou podvodnicí Elizabeth Holmes.
A tím výčet velkých jmen nekončí. Nový film totiž natočil Paul Greengrass, jmenuje se Povstání za svobodu a zachycuje povstání proti králi Richardovi II., k němuž došlo v Anglii koncem 14. století.
O několik století blíže přítomnosti nás zavede film De Gaulle 1: Odboj, jímž scenárista a režisér Antonin Baudry převypravuje život titulního generála.
Pomyslný protiklad k filmu o De Gaulleovi představuje japonský blockbuster Godzilla Minus Zero, byť se odehrává v podobné době. Režisér Takaši Jamazaki navazuje na svůj tři roky starý film, který překvapil výborným scénářem i triky, a znovu nechává hrdiny bojovat proti obřímu opancéřovanému ještěrovi.
Dvě novinky tohoto týdne vznikly v české (ko)produkci. Snímek Houpačky, za nímž stojí Bohdan Sláma, vypráví o zrodu nepravděpodobného přátelství dvou žen.
Drama Rozvod za časů války zachycuje pro změnu rozpad dlouholetého manželství na pozadí války Ruska proti Ukrajině.
Vzít s sebou do kina můžete i děti. Svého prvního celovečerního filmu se dočkal Kocour v klobouku známý z literární tvorby Dr. Seusse, duchovního otce Grinche.
Dostat se do vánoční nálady můžete již nyní také s norským animákem Santova kouzelná dílna.
Pokud máte chuť spíše na hudební zážitek, bude k dispozici sestřih slavného koncertu z roku 1988 George Michael - The Faith Tour.
Odlehčenou zábavu nabídne ukrajinská romantická komedie Tance s činkou, v níž se vzpěrač Arsen ocitne v čele tanečního souboru.
Podívejte se na všechny filmy, které aktuálně vstupují do českých kin.
Zdroj: Unie filmových distributorů, Kinobox