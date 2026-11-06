Plastovou platební kartu už některé banky automaticky neposílají. Klienti si musí zkontrolovat nová pravidla

Češi jsou zvyklí, že po otevření účtu dostanou platební kartu poštou nebo si ji vyzvednou na pobočce. U části bank však tento postup přestává být samozřejmostí. Klient může novou kartu používat v telefonu dříve, než by se plast vůbec vyrobil. V aplikaci ji aktivuje a přidá do mobilní peněženky, odkud lze platit v obchodech i na internetu. Bankám tím odpadají některé náklady spojené s výrobou a doručováním plastu. Pro zákazníky je podstatné především to, zda fyzickou kartu dostanou bez dalšího kroku, nebo o ni musejí požádat.
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Každá banka nastavila jiné podmínky
Pravidla pro vydání plastové karty nejsou v českém bankovnictví jednotná. Některé instituce ji ke standardnímu účtu stále posílají automaticky. Jinde je digitální karta výchozí variantou a plast lze objednat zvlášť. Podle říjnového srovnání patřily mezi banky automaticky vydávající fyzickou kartu například Air Bank, Fio banka a Trinity Bank. Rozhodovat však může také konkrétní typ účtu, věk klienta nebo způsob jeho založení. Před podpisem smlouvy je proto vhodné zjistit, jak banka postupuje právě u zvoleného produktu.
Digitální karta má obvykle vlastní údaje, které se zobrazují v zabezpečené části bankovní aplikace. Zákazník ji může přidat do podporovaného telefonu nebo hodinek, často během několika minut. Pro běžné nákupy na bezkontaktním terminálu tak nemusí čekat na doručení dopisu. Některé banky nabízejí plastovou kartu na požádání bezplatně, jiné mohou za její vystavení nebo zaslání účtovat poplatek. Podobně se liší poplatky za náhradní kartu. Právě sazebník proto rozhodne, zda je novinka pro konkrétního člověka skutečně výhodná.
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Při výběru hotovosti může nastat problém
Placení mobilem je pohodlné zejména v obchodech s bezkontaktními terminály. Situace se může změnit u bankomatu, který bezkontaktní výběr nepodporuje. Plastová karta bývá praktičtější také tehdy, když se telefon vybije nebo přestane fungovat. Některé služby mohou navíc vyžadovat ověření transakce způsobem, který klient bez přístupu k telefonu neprovede snadno. Digitální provedení proto není pro každého stoprocentní náhradou fyzické karty. Kdo často cestuje nebo vybírá hotovost, měl by mít předem jasno, jaké možnosti mu banka nabízí.
Telefon s aktivní platební kartou by měl být chráněný zámkem obrazovky a bezpečným přístupem do bankovnictví. Při ztrátě zařízení je důležité rychle využít možnost zablokování karty nebo mobilní peněženky. Banky zpravidla nabízejí tyto úkony přímo v aplikaci či prostřednictvím klientské linky. Vyplatí se také zjistit, zda banka vydává digitální a plastovou kartu pod stejným číslem, nebo jako oddělené platební prostředky. Rozdíl se může projevit při blokaci, výměně i reklamaci transakce. Přechod na digitální kartu tedy není důvodem rezignovat na běžná bezpečnostní opatření.
penize.cz, tn.nova.cz