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Plastovou platební kartu už některé banky automaticky neposílají. Klienti si musí zkontrolovat nová pravidla

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Nový bankovní účet už nemusí automaticky znamenat také plastovou platební kartu v obálce. Některé banky dávají přednost digitální variantě a fyzickou kartu vydávají až na žádost klienta. Změna může být praktická při placení mobilem, potíže ale přinese tomu, kdo stále používá běžnou kartu nebo vybírá hotovost ze starších bankomatů.
Platební karty už dnes nebudou standartem.

Platební karty už dnes nebudou standartem.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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