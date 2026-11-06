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Toto jsou nejlepší místa pro život v Česku

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Kde se v Česku žije nejlépe? Nejnovější výsledky srovnávacího výzkumu přinesly překvapení. Vítězem se stal Jihočeský kraj, zatímco Praha, která ještě před rokem žebříčku vévodila, se propadla pod první pětici.
Toto jsou nejlepší místa pro život v Česku

Toto jsou nejlepší místa pro život v Česku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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