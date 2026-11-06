Toto jsou nejlepší místa pro život v Česku

Jihočeský kraj vystřídal Prahu na prvním místě
Každý rok se porovnávají podmínky života ve všech čtrnácti českých krajích. Výzkum Místo pro život sleduje nejen ekonomickou situaci a dostupnost služeb, ale také bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání nebo možnosti trávení volného času. Výsledné pořadí vychází z rozsáhlého souboru statistických údajů i z průzkumu mezi obyvateli.
V 15. ročníku výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v červnu 2025, se na první příčku dostal Jihočeský kraj. Druhé místo obsadil Královéhradecký kraj a třetí skončil Zlínský kraj. Největším překvapením je výsledek Prahy. Ta se z loňského prvního místa propadla až na sedmou pozici.
Jihočeský kraj uspěl především díky kvalitnímu životnímu prostředí, dobrým podmínkám pro vzdělávání a pestré nabídce volnočasových aktivit. Má nejnižší hustotu obyvatelstva v republice, nadprůměrný podíl zeleně v zastavěných oblastech a také nízkou produkci odpadu na obyvatele.
Dobře si vede rovněž ve vzdělávání. Ve srovnání s ostatními regiony má méně dětí v jednotlivých třídách základních škol a nadprůměrný počet gymnázií i vysokých škol v přepočtu na obyvatele.
Ani vítězný region ale není bez slabin. Rezervy má především ve zdravotnictví a sociálních službách. Počet lékařů i lékáren v přepočtu na obyvatele nedosahuje celostátního průměru. Problémem jsou také rozdíly v odměňování mužů a žen.
Královéhradecký kraj boduje bezpečností
Druhé místo patří Královéhradeckému kraji, který má velmi dobré výsledky zejména v bezpečnosti a zdravotnictví. Počet trestných činů na obyvatele je zde výrazně podprůměrný a policii se daří objasňovat nadprůměrné množství případů.
Dobře je na tom region také v dostupnosti zdravotní péče. Má nadprůměrný počet lékařů, zubařů i farmaceutů a patří k oblastem s nejvyšší nadějí dožití mužů. Obyvatelé mohou využívat také širokou nabídku sportovních a kulturních aktivit.
Slabší stránkou je naopak infrastruktura. V některých částech kraje je nižší podíl obyvatel napojených na kanalizaci a region zaostává také v počtu nově stavěných bytů.
Třetí příčku obsadil Zlínský kraj. Ten se může pochlubit velmi dobrou objasněností trestných činů a vůbec nejnižším počtem požárů v přepočtu na obyvatele. Výhodou jsou také rozsáhlé chráněné přírodní oblasti a nízké emise znečišťujících látek.
Dobré výsledky vykazuje region ve vzdělávání. Má vysoké kapacity základních škol i základních uměleckých škol. Nadprůměrná je také naděje dožití žen a počet lůžek v zařízeních sociálních služeb. Na druhou stranu zde připadá málo policistů na počet obyvatel a nedostatečná je také síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.
Praha už není mezi nejlepšími
Ještě v předchozím ročníku byla Praha na prvním místě. Tentokrát se však propadla až na sedmou příčku. Přestože má hlavní město řadu výhod, například dobré pracovní příležitosti a širokou nabídku zdravotnických i vzdělávacích zařízení, celkové hodnocení zohledňuje mnohem více oblastí.
Kde se žije nejhůře?
Na opačném konci žebříčku se příliš nezměnila situace Karlovarského a Ústeckého kraje. Karlovarský kraj obsadil předposlední, třináctou příčku, a poslední skončil Ústecký kraj. Před nimi se umístil Moravskoslezský kraj, který obsadil dvanácté místo. Na jedenácté příčce skončil Středočeský kraj.
Celkové pořadí českých krajů podle výzkumu Místo pro život 2025:
- Jihočeský kraj
- Královéhradecký kraj
- Zlínský kraj
- Plzeňský kraj
- Pardubický kraj
- Kraj Vysočina
- Hlavní město Praha
- Olomoucký kraj
- Jihomoravský kraj
- Liberecký kraj
- Středočeský kraj
- Moravskoslezský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj
Výsledky ukazují, že vysoká životní úroveň a dobré podmínky pro každodenní život nejsou automaticky spojeny s velikostí města ani s ekonomickou silou regionu. Jižní Čechy letos zvítězily především díky kombinaci příznivého prostředí, vzdělávání a možností aktivního života. Praha naopak ukazuje, že ani hlavní město nemusí být ve všech důležitých ohledech nejlepší.
Zdroje článku: businessinfo.cz, promestaobce.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková