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Náročné manévry. Vánoční strom pro Tábor se přesouval přes zeď kláštera

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Zajistit letošní vánoční strom pro Tábor nebylo vůbec jednoduché. Krásná jedle, která bude během adventu zdobit Žižkovo náměstí, pochází z areálu kláštera v Klokotech. Její cesta na náměstí si dnes vyžádala pořádné technické manévry.
Náročné manévry. Vánoční strom pro Tábor se přesouval přes zeď kláštera

Náročné manévry. Vánoční strom pro Tábor se přesouval přes zeď kláštera

Zdroj: město Tábor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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