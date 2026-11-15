Řidiči pozor. Semafory na křižovatce Pražská a Pekárenská budou mimo provoz

Řidiči pozor. Semafory na křižovatce Pražská a Pekárenská budou mimo provozPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidiči pozor. Semafory na křižovatce Pražská a Pekárenská budou mimo provozZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 15.11.2026 06:04
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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