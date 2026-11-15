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Řidiči pozor. Semafory na křižovatce Pražská a Pekárenská budou mimo provoz

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Řidiči by měli zpozornět. Na frekventované budějovické křižovatce ulic Pražská a Pekárenská totiž dočasně přestanou fungovat semafory.
Řidiči pozor. Semafory na křižovatce Pražská a Pekárenská budou mimo provoz

Řidiči pozor. Semafory na křižovatce Pražská a Pekárenská budou mimo provoz

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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