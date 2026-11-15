Na Letné demonstrují tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i Jihočeši

Na Letné demonstrují tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i JihočešiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Letné demonstrují tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i JihočešiZdroj: Eva Hradilová
Článek byl publikován 15.11.2026 12:48
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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