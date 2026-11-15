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Na Letné demonstrují tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i Jihočeši

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Na Letné se sešly tisíce lidí z celé republiky na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Program začal ve 14 hodin a na místo vyrazila i řada Jihočechů.
Na Letné demonstrují tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i Jihočeši

Na Letné demonstrují tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i Jihočeši

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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