Beetlejuice slaví první stovku! Muzikál si podmanil diváky karlínského divadla
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Beetlejuice, Hudební divadlo KarlínZdroj: herminapress
Článek byl publikován 16.11.2026 10:03
Ani velmi nabitý pracovní kalendář nezabránil zpěvákovi Josefu Vágnerovi, aby si udělal čas na slavnostní...
James Faulkner (79) se během návštěvy Prahy pořádně rozpovídal. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřel téma...
Martin Finger (55) má za sebou roky na jevišti i před kamerou. V Činoherním klubu ale vedle herectví...
Zatímco diváci čekali na další taneční večer, v zákulisí StarDance se odehrávala vlastní show. Luciana...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Miluje rap a dělá rozhovory. Dcera Terezy Pergnerové nechce jít ve stopách maminky, ale úplně jinou cestou
- Dva rozvody, smrt otce a vila za 150 milionů. Michaela Jílková promluvila o životě, který z obrazovky nevidíte
- Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let
- „Jsem single a asi tak zůstanu nadobro." Anna Fixová po rozchodu s mladším hercem zavrhla randění i seznamky