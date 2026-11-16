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Beetlejuice slaví první stovku! Muzikál si podmanil diváky karlínského divadla

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Muzikál Beetlejuice, který Hudební divadlo Karlín uvedlo v evropské premiéře 12. listopadu 2024, v těchto dnech slaví svou první stovku repríz. Bláznivá muzikálová komedie inspirovaná stejnojmenným filmem Tima Burtona si od svého uvedení získala řadu fanoušků.
Beetlejuice, Hudební divadlo Karlín

Beetlejuice, Hudební divadlo Karlín

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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