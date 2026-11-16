Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mnoho řidičů si zimní kapalinu kazí 1 chybou. Místo do −20 °C pak zamrzne už při −7 °C

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kanystr s kapalinou do ostřikovačů máte koupený, nádržku doplněnou a zima může […]
Mnoho řidičů si zimní kapalinu kazí 1 chybou. Místo do −20 °C pak zamrzne už při −7 °C

Mnoho řidičů si zimní kapalinu kazí 1 chybou. Místo do −20 °C pak zamrzne už při −7 °C

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:01

Reklama
Další články z Zodpovime.cz
Češi po 30 letech přijdou o oblíbený řetězec. Ekonom varuje: Levnější nákupy nečekejte
Češi po 30 letech přijdou o oblíbený řetězec. Ekonom varuje: Levnější nákupy nečekejte
Objevili osmý kontinent: 95 procent se skrývá pod hladinou moře
Objevili osmý kontinent: 95 procent se skrývá pod hladinou moře

Když se řekne kontinent, většina z nás si představí pevninu, po které […]

Ani Albert, ani Kaufland: Svatomartinské hody pro 4 lidi pod 200 Kč letos seženete jinde
Ani Albert, ani Kaufland: Svatomartinské hody pro 4 lidi pod 200 Kč letos seženete jinde

Svatý Martin letos připadá na středu a s ním přichází i chuť […]

Některým Čechům hrozí po konci Tesca skryté zdražení. Na cenovkách ho nemusí poznat
Některým Čechům hrozí po konci Tesca skryté zdražení. Na cenovkách ho nemusí poznat

Ve schránce leží leták z Tesca a vedle něj leták z Albertu. […]

Máte dům napůl se sourozencem? Bez 1 papíru můžete přijít i o 1 milion za opravy
Máte dům napůl se sourozencem? Bez 1 papíru můžete přijít i o 1 milion za opravy

Střecha zatéká, sestra bydlí na druhém konci republiky a řemeslník má volno […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

Všechny články tohoto autora →
Zodpovime.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.