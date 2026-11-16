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Daň z deště: Majitel rodinného domu by platil asi 4 100 Kč ročně, vodaři zlevnění stočného neslibují

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Představte si letní bouřku, kdy se z okapu valí voda a roura […]
Daň z deště: Majitel rodinného domu by platil asi 4 100 Kč ročně, vodaři zlevnění stočného neslibují

Daň z deště: Majitel rodinného domu by platil asi 4 100 Kč ročně, vodaři zlevnění stočného neslibují

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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