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Velká změna pro české řidiče: Řidičák má od července 2027 platit 15 let, stávající průkazy se ale neprodloužíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vytáhněte z peněženky řidičský průkaz a najděte na něm datum, kdy přestává […]
Velká změna pro české řidiče: Řidičák má od července 2027 platit 15 let, stávající průkazy se ale neprodlouží
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 16.11.2026 10:00
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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