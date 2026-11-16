Nejhorší zimní oblečení pro seniorky: Úzké džíny a bavlněná tunika nezahřejí a vizuálně přidají roky

Ráno je pod nulou a ruka sama sáhne po tom nejpohodlnějším, co je ve skříni: po oblíbených úzkých džínách a dlouhé bavlněné tunice. V zimě ale tahle kombinace podle zdravotních doporučení i stylistek selhává hned dvakrát. Venku v ní tělo snáz prochladne a v zrcadle žena vypadá starší, než ve skutečnosti je.
Oblečení hřeje vzduchem u těla
Teplo vyrábí tělo a oblečení ho má udržet. Hřeje přitom hlavně tenká vrstvička vzduchu, kterou oblečení drží kolem těla a mezi jednotlivými kusy. Americký National Institute on Aging (NIA) proto seniorům radí teplé a volné vrstvy. Několik tenčích kousků přes sebe izoluje lépe než jeden tlustý.
U úzkých džínů s vrstvením bývá potíž. Pod úzké nohavice se teplé spodky vejdou jen stěží, a pokud ano, látka se napne a tlačí na nohy. Takový tlak může zhoršit prokrvení, chodidla pak rychleji vychladnou a horší oběh navíc zvyšuje riziko omrzlin. Proto se v zimě doporučují volnější vrstvy, které zahřejí a neomezují pohyb.
Co s bavlnou udělá pot a sníh
Potíže s bavlnou začínají hlavně ve chvíli, kdy navlhne. Bavlněné vlákno vlhkost z potu, sněhu nebo deště ochotně nasaje a dlouho ji drží. Látka, která za sucha hřála, se tak změní ve studený obklad, který z těla ubírá teplo, dokud zase nevyschne.
Džíny jsou ve skutečnosti hustě tkaná bavlna. Mokrý sníh na nohavicích se do nich vpije, látka ztěžkne a nohy v ní zebou. Stačí cesta na nákup v plískanici a promáčené nohavice studí až domů.
Navlhlá bavlna drží vodu dlouho a z těla pak ubírá teplo, proto džíny ve sněhu rychle studí. Ilustrační foto. Zdroj: Artūras Kokorevas / Pexels.
Podobně dopadne tunika na holém těle. V teplém obchodě se člověk zapotí, vyjde ven a vlhká látka ho začne chladit. Americké CDC proto na spodní vrstvu doporučuje vlnu, hedvábí nebo polypropylen, protože udrží víc tělesného tepla než bavlna.
Proč tyhle kousky přidávají roky
Druhá potíž je vidět v zrcadle. Britská stylistka Ali Lees v březnu 2026 pro magazín Hello! uvedla, že přiléhavé džíny, kterým se říká skinny, působí zastarale a žena v nich proto vypadá starší. Podle ní už tenhle střih svou slávu prožil.
Dlouhá volná tunika podle stylistek škodí jinak. Padá rovně od ramen přes boky, takže zakryje pas i linii těla. Oko se zastaví tam, kde látka končí, a když je to na bocích, postava působí mohutnější a menší, než ve skutečnosti je. Pokud tunika v šatníku zůstane, stylistky radí délku zhruba do poloviny stehna, která boky volně přejde.
Čím úzké džíny a tuniku nahradit
Džíny můžete nosit dál, jen v jiném střihu. Pro teplo i vzhled pomůže několik jednoduchých výměn v šatníku.
Místo tohoto Zkuste Co tím získáte úzké džíny kalhoty rovného střihu nohavice volně splývá, noha vypadá protáhlá a pod látku se vejdou teplé spodky bavlněná tunika košile s čistými liniemi nebo kratší vršek podle stylistek postava nevypadá rozšířená ani zkrácená bavlněné tričko a ponožky spodní vrstva a ponožky z vlny nebo merina zůstanou teplé, i když se zapotíte nebo trochu namoknete
Rovný střih podle stylistek nestárne a s vlněnou spodní vrstvou v něm bývá tepleji i za mrazivého rána. Další druhy oblečení a obuvi, kterým je v zimě lepší se vyhnout, uvádějí zdroje pod článkem.
Kalhoty rovného střihu s vlněnými ponožkami a spodní vrstvou zahřejí i za mrazivého rána. Ilustrační foto. Zdroj: Arina Krasnikova / Pexels. Po šedesátce prochladnete rychleji
Starší tělo prochladne snáz než dřív. Má méně svalů, takže třesem vyrobí méně tepla, a krevní oběh je méně účinný. Podchlazení, tedy pokles tělesné teploty pod 35 °C, přitom nehrozí jen v mrazu. Když člověka prochladí déšť, pot nebo studená voda, může přijít i při teplotách nad 4 °C.
Zpozornět je třeba při studených rukou a nohou, bledé kůži, třesu, zpomalené řeči, ospalosti nebo zmatenosti. Podchlazený člověk potřebuje okamžitou lékařskou pomoc, proto volejte záchrannou službu. Tělesné teplo ovlivňují také nemoci, jako je cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy, a některé léky. Když vám bývá zima často, proberte se svým lékařem, jestli se vás to týká.
Ven si vezměte čepici, šálu a rukavice nebo palčáky, které omezí ztráty tepla přes hlavu a ruce. Šálu zastrčte pod kabát, ať o ni nezakopnete, a do sněhu nebo deště zvolte nepromokavý kabát. Vlhké oblečení po návratu domů svlékněte co nejdřív. Když se při chůzi začnete hřát, sundejte jednu vrstvu ještě předtím, než se zpotíte.
Zdroje: https://www.hellomagazine.com/fashion/889584/stylist-reveals-wardrobe-items-ageing-you/, https://www.nia.nih.gov/health/safety/cold-weather-safety-older-adults, https://sectionhiker.com/why-does-cotton-kill/, https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2019/cold-weather-safety.html, https://www.aarp.org/entertainment/style-trends/info-2020/tips-for-wearing-jeans-after-50.html, https://www.wphospital.org/health-library/story/369f26cd-fa7e-4b64-b994-d170bec03230, https://www.cdc.gov/winter-weather/prevention/index.html, https://www.hudy.cz/jak-na-vrstveni-outdooroveho-obleceni, https://www.hudy.cz/jak-se-vybavit-na-zimni-turistiku, https://awellstyledlife.com/?p=93240, https://bestlifeonline.com/over-65-clothing-to-avoid-in-snow/