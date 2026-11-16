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Nejhorší zimní oblečení pro seniorky: Úzké džíny a bavlněná tunika nezahřejí a vizuálně přidají roky

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Ráno je pod nulou a ruka sama sáhne po tom nejpohodlnějším, co je ve skříni: po oblíbených úzkých džínách a dlouhé bavlněné tunice. V zimě ale tahle kombinace podle zdravotních doporučení i stylistek selhává hned dvakrát. Venku v ní tělo...
Nejhorší zimní oblečení pro seniorky: Úzké džíny a bavlněná tunika nezahřejí a vizuálně přidají roky

Nejhorší zimní oblečení pro seniorky: Úzké džíny a bavlněná tunika nezahřejí a vizuálně přidají roky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

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