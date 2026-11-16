Česká reprezentace prohrála všech šest zápasů. Nedvěd přesto potvrdil, že trenér má jeho důvěru

Česká reprezentace prohrála všech šest zápasů. Nedvěd přesto potvrdil, že trenér má jeho důvěruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česká reprezentace prohrála všech šest zápasů. Nedvěd přesto potvrdil, že trenér má jeho důvěruZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 10:00
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