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Česká reprezentace prohrála všech šest zápasů. Nedvěd přesto potvrdil, že trenér má jeho důvěru

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Česká fotbalová reprezentace zakončila nepovedené působení v elitní skupině Ligy národů další porážkou. Po prohře 1:2 v Chorvatsku skončila bez jediného bodu a sestoupila do nižší úrovně soutěže. Přesto se zatím nechystá změna na trenérské lavičce. Pavel Nedvěd veřejně podpořil španělského kouče Santiho Deniu.
Česká reprezentace prohrála všech šest zápasů. Nedvěd přesto potvrdil, že trenér má jeho důvěru

Česká reprezentace prohrála všech šest zápasů. Nedvěd přesto potvrdil, že trenér má jeho důvěru

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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