Jaké investice čekají Budějovice pod novým vedením? Ve hře jsou miliardové projekty

Jaké budou největší investice Českých Budějovic v příštích letech? Jednou z největších priorit nového vedení bude podle budoucího prvního náměstka Viktora Lavičky (ANO) vyřešení prostor pro Jihočeské divadlo. Divadelní soubory podle něj nemají odpovídající zázemí a město musí najít řešení, aby o ně nepřišlo.
„Prioritou je otázka Jihočeského divadla a jeho prostor, protože tam potřebujeme opravdu zabrat. Divadelní soubory nemají kde hrát. Určitě by byla škoda o ty umělce přijít jenom kvůli tomu, že nemají naplnění,“ popsal Lavička redakci.
Jako nejrychlejší možné řešení se podle něj nabízí Metropol. Jeho případné převzetí městem by ale znamenalo další významnou investici, jejíž konečná částka zatím není jasná.
„My si myslíme, že se máme zaměřit na co nejrychlejší řešení. V tuto chvíli je nejrychlejší řešení Metropol,“ uvedl Lavička. Také budoucí primátor Tomáš Chovanec (HOPB/STAN) upozorňuje, že zatím není jasné, jak výrazně by se město do případné investice muselo pustit.
Hvízdal, Dům umění i parkovací dům na Máji
Mezi velkými projekty, které budou čekat na rozhodnutí nového vedení, zmínil budoucí primátor také Dům Hvízdal. Ten je zatím ve fázi projektování a jeho realizace by podle něj mohla znamenat náklady v řádu miliard.
Město má ale na stole i řadu dalších rozpracovaných investic. Chovanec jmenoval například Dům umění, Háječek nebo parkovací dům na Máji, u kterého hovořil o dalších zhruba 300 milionech korun.
„Těch rozjetých projektů v řádu stovek milionů je celá řada. A na to nejsou peníze,“ upozornil budoucí primátor. „Já bych si přál spoustu nových věcí, ale pravda je, že ten rozpočet je opravdu investičně naplánován,“ doplnil s tím, že pokud nechce další zadlužování, bude se koalice věnovat spíše menším investicím.
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Nová koalice přitom nechce automaticky rušit projekty připravené předchozím vedením. Podle Chovance nedává smysl zastavovat záměry, které už jsou vysoutěžené nebo mají vybraného dodavatele, pokud k tomu není závažný důvod.
Velký rok 2028
Významnou část investičních plánů bude v příštích letech určovat také titul Evropského hlavního města kultury, který České Budějovice ponesou v roce 2028. Budoucí náměstkyně Pavla Heyduková (Piráti) ale upozorňuje, že zatím není jasné, jaké finanční prostředky bude mít město na jednotlivé projekty k dispozici.
„Rozpočet je hodně napjatý a my teď nemáme jistotu, jak to bude s tou dotací na EHMK, jestli vůbec proběhne,“ řekla redakci Pavla Heyduková. Za jeden z projektů, který by se ještě mohl podařit do roku 2028, označila úpravy pošty u nádraží pro potřeby Evropského hlavního města kultury. Její hlavní prioritou je ale především to, aby Budějovice kulturní rok zvládly důstojně.
Dále chce věnovat pozornost také Slavii. „Pro mě osobně to bude určitě rozvoj Slavie, protože tam si myslím, že je velký potenciál, který není využitý,“ uvedla. Vedle velkých projektů chce Heyduková prosazovat i menší změny. Zmínila například adventní trhy na sídlištích, které by ráda začala organizovat už letos.
Školy čekají rekonstrukce i rozšiřování kapacit
Zatímco u některých kulturních projektů zůstává otázka investic otevřená, budoucí náměstek Petr Vodrážka (HOPB/STAN) očekává ve své gesci školství poměrně jasné výdaje. Město podle něj čekají rekonstrukce základních a mateřských škol, snižování jejich energetické náročnosti, rozšiřování kapacit i zlepšování prostředí pro děti a žáky.
„Konkrétně se jedná například o připravované úpravy ZŠ Nerudova a ZŠ Máj II nebo o přestavbu pavilonů MŠ U Pramene. Další projekty mohou vyplynout také z jednání s okolními obcemi o budoucích potřebách a kapacitách škol,“ vysvětlil redakci.
Vedle školství považuje Vodrážka za zásadní úkol také dokončení nového územního plánu, který má ovlivnit budoucí rozvoj Českých Budějovic. „V oblasti IT je to především rozvoj Portálu občana, s ním související digitalizaci služeb magistrátu a posilování kybernetické bezpečnosti města,“ konstatoval.
Prvním náměstkem nového vedení města má být Viktor Lavička z ANO. Dalšími náměstky budou Petr Vodrážka a Ivo Moravec za HOPB/STAN, Pavla Heyduková za Piráty a Budějčáky s podporou Zelených a Ondřej Talíř za Společně pro Budějovice. Uvolněným radním má být Erik Ferchenbauer. V radě zasednou také Ludmila Váchová, Jaroslav Berka, Vladimíra Bernasová a Tomáš Bouzek.