Ostuda v první hokejové lize. Do konce utkání vyloučeno 10 hráčů, rvali se i gólmani

Na časomíře svítilo 59:23, když Richard Žemlička poslal puk do prázdné branky a zvýšil na 6:3. O zápase 23. kola Maxa ligy bylo rozhodnuto. Během několika vteřin se ale na ledě v Litoměřicích rvalo osm hráčů a k nim se přidali i oba gólmani. Podle
zápisu Českého hokeje dostalo všech deset trest 5+20 za bitku. Nedělní utkání z 15. listopadu, které sledovalo 908 diváků, tak skončilo jinak, než by hokejový zápas skončit měl. Z vyhrané domácí partie se stal disciplinární případ, který může zasáhnout i do dalšího kola. Gól do prázdné branky a pak pěsti
Do té doby šlo o zápas se slušným dějem. Litoměřice vedly po gólech Kuťáka, Chlána a Suhrady 3:0, Pardubice v čase 23:01 vystřídaly brankáře Lukáše Matěchu Jakubem Vondrašem a béčko Dynama během necelých tří minut srovnalo. Hauser, Pavlata a Kalužík otočili náladu v hale. Třetí třetinu ale ovládl domácí tým: v 49. minutě skóroval Kern, v 57. Hujer.
Pak přišla poslední minuta. Hosté hráli bez brankáře a litoměřická klubová zpráva uvádí, že se předtím pískalo a Pardubičtí považovali Žemličkovo zakončení za zbytečné. Podle TN.cz byl Žemlička při akci faulován Danielem Rákosem, rozhodčí gól přesto uznali a kolem střelce se okamžitě strhl konflikt. Komentátor podle stejného zdroje popsal, že se do Žemličky pustila trojice hráčů, kteří naskočili ze střídačky.
Kdo bitku začal, oficiální veřejný zápis neuvádí. Rozbuška je ale zřejmá: gól, který jedna strana brala jako tečku a druhá jako provokaci.
Deset jmen v zápisu, oba brankáři mezi nimi
Výsledná čísla patří k tomu nejtvrdšímu, co lze v tuzemském hokeji vidět. Litoměřice nasbíraly 147 trestných minut, Pardubice B 135. Vyšších trestů padlo v poměru 11:10. Trest 5+20 za bitku, vždy v čase 59:23, dostali:
Pardubice B Litoměřice Matěj Pekař Jan Kern Robin Kaplan Filip Kuťák Ondřej Chabada Arkadij Bjakov Jakub Vondraš (brankář) Martin Michajlov (brankář) Teodor Vápeník Sebastian Malát
Rekord první ligy jsme v otevřených zdrojích dohledat nedokázali. Pro představu ale stačí extraliga: tamní historický rekord základní části drží utkání Zlína se Spartou z ledna 2010 se 439 minutami, druhá položka žebříčku má 248 minut. Litoměřických 282 minut by se tedy v extraligových tabulkách zařadilo na druhé místo.
Nejvíc pozornosti ale budí brankáři. Michajlov se podle TN.cz přiblížil k hráčům v bitce, Vondraš vyjel až k polovině hřiště a jejich souboj proběhl před pardubickou střídačkou. Pardubická klubová zpráva to popisuje jako „pěstní výměnu názorů“, v níž byl úspěšnější Vondraš. Proč se Michajlov do mely pustil, sám neřekl. Nabízí se, že reagoval na dění kolem spoluhráče Žemličky, potvrzení ale chybí.
Pravidla jsou přitom v tomhle jasná. Podle
Pravidel ledního hokeje 2026/27 má brankář při bitce zůstat ve svém brankovišti, pokud šarvátka nevznikne v jeho blízkosti. Bitka u pardubické střídačky se přitom neodehrávala v blízkosti ani jednoho z nich. Co stojí v zápisu a co tvrdí kluby
Oficiální zápis eviduje čísla, jména a časy. Barvitější je to, co z neveřejné části zápisu rozhodčích převzal server TN.cz. Sudí podle něj označili Maláta, Vápeníka a Pekaře za „nejaktivnější“ a „nejagresivnější“ a uvedli, že v bitce pokračovali i přes jejich pokyny. Vedoucí pardubického týmu podle stejného zdroje nahlásil dvě zranění: Kaplan utrpěl tržnou ránu nad levým okem, Pekař tržnou ránu na pravé ruce.
Klubové zprávy se v tónu rozcházejí. Litoměřice píší o „obrovské bitce“, o tom, že „hosté byli hodně rozzuření“ a že soupeř šel v rvačce někdy „tři na jednoho“. Pardubice popisují dění neutrálněji jako hromadnou bitku. V pozápasových ohlasech řešili Daniel Tvrzník za Litoměřice i Richard Král za Pardubice hlavně hru, ne pěsti.
Redakce SportyŽivě se obrátila na tiskové oddělení Litoměřic, ale to zatím na její dotazy nereagovalo.
Tradiční podání rukou po závěrečné siréně se nekonalo. Podle litoměřického webu odešli Pardubičtí bez rozloučení, TN.cz pracuje s verzí, že hosté podání rukou odmítli.
Zápas dohraný, případ otevřený
Trest 5+20 je pro bitku standard. Tím ale věc nekončí. Osobní trest do konce utkání se podle
Soutěžního a disciplinárního řádu eviduje s hodnotou 20 bodů. Kdo v téže soutěži dosáhne 40 bodů, automaticky jeden zápas vynechá. Pokud by rozhodčí trest označili hvězdičkou, hráč by měl zastavenou činnost až do rozhodnutí disciplinární komise. Zda se to týká někoho z desítky, zatím veřejně potvrzeno není.
Komise má přitom široký rejstřík: od napomenutí přes pokutu až po zastavení činnosti. U fyzického napadení bez zranění řád připouští stopku až na 20 utkání, při zranění až na 25. Hlavními kandidáty na podrobné posouzení jsou podle nás právě Malát, Vápeník a Pekař, které rozhodčí v zápisu výslovně vyzdvihli. Svoji roli může hrát i to, že se do bitky přidali oba brankáři, a také dvě nahlášená zranění.
Rozhodnutí komise jsme zatím nedohledali. Program přitom nečeká: Litoměřice hrají ve středu 18. listopadu od 17:30 ve Zlíně, Pardubice B ve stejný den od 18:00 doma s Havířovem.
Žemlička si z neděle odnesl čtyři body a vítěznou tečku. V paměti ale zůstane spíš obraz dvou gólmanů, kteří opustili brankoviště a dali se do sebe u střídačky. Místo konečného skóre teď o zápase rozhoduje komise.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek