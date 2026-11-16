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Ostuda v první hokejové lize. Do konce utkání vyloučeno 10 hráčů, rvali se i gólmani

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Litoměřice porazily Pardubice B 6:3, jenže 37 sekund před koncem vypukla hromadná bitka. Rozhodčí rozdali 282 trestných minut a pěsti zvedli i oba brankáři.
Ostuda v první hokejové lize. Do konce utkání vyloučeno 10 hráčů, rvali se i gólmani

Ostuda v první hokejové lize. Do konce utkání vyloučeno 10 hráčů, rvali se i gólmani

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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