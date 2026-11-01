Nahraďte pšeničnou mouku ořechovou. Připravíte si ji vlastními silami

Už jste někdy slyšeli o ořechové mouce? Jedná se vlastně o mleté ořechy. Použít lze vlašské, lískové, kešu ořechy i mandle. Ořechovou mouku mohou používat i lidé s bezlepkovou dietou a do receptů ji budete potřebovat mnohem méně než klasické pšeničné. Další výhodou je i to, že můžete trochu ubrat cukru, protože ten nahradí například mleté mandle a kešu ořechy.
Loupat či neloupat ořechy?
Před samotným mletím ořechů vás možná napadne otázka, zda je oloupat. Týká se to zejména mandlí nebo lískových ořechů, které mají slupku. Záleží na typu pokrmu, jenž budete připravovat. Jestliže potřebujete opravdu jemnou mouku, je lepší ořechy předem vyloupat nebo si práci usnadníte tím, že si tento produkt již zakoupíte. Domácí mletí ořechů vyjde rozhodně levněji než kupovaná ořechová mouka.
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Výrobu zvládne každý
Práci si značně usnadníte, pokud máte vysokorychlostní mixér, díky němuž ořechy namelete opravdu na jemnou moučku. Při použití klasického kuchyňského mixéru nebude výsledek tak precizní. Nepřežeňte to s dobou mixování. V případě, že budete mixovat ořechy příliš dlouho, nedosáhnete sypké konzistence, ale spíše jakési lepivé směsi. To je způsobeno obsaženým tukem. Ořechovou mouku, kterou hned nezpracujete, skladujte v lednici nebo mrazáku ve vzduchotěsné nádobě. Používat ji můžete až po několik měsíců.
Pár rad na závěr
Výraznější chuti mouky dosáhnete, když loupané či neloupané ořechy před mixováním nasucho opražíte na pánvi tak, aby získaly narůžovělou barvu. Mixujte až zcela vychladnou. Slupky z ořechů se zbavíte tak, že je spaříte horkou vodou. Před mixováním je nezapomeňte pořádně vysušit papírovou utěrkou. Vždy mixujte menší množství, asi půl hrnku ořechů. Vzniklou směs můžete ještě prosít přes sítko a větší kusy znovu rozmixovat. Zkaženou mouku poznáte podle nahořklé chuti. V takovém případě ji ihned vyhoďte.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pexels
The post Nahraďte pšeničnou mouku ořechovou. Připravíte si ji vlastními silami first appeared on Naše zahrada.