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Fíkus vám v bytě shazuje listy? Není nemocný a nejhorší, co můžete udělat, je ho zachraňovat

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Každé ráno smetáte z podlahy další hrst spadaných listů a váš fíkus u okna je den ode dne řidší. Fíkus benjamín patří k nejoblíbenějším pokojovkám v českých domácnostech a s nástupem topné sezóny tento pohled zažívá spousta pěstitelů. Zachovejte ale klid. Rostlina není nemocná, jen si zvyká na nové podmínky. To nejhorší, co pro ni v této chvíli můžete udělat, je začít ji horlivě zachraňovat.
fikus

fikus

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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