Fíkus vám v bytě shazuje listy? Není nemocný a nejhorší, co můžete udělat, je ho zachraňovat

Každé ráno smetáte z podlahy další hrst spadaných listů a váš fíkus u okna je den ode dne řidší. Fíkus benjamín patří k nejoblíbenějším pokojovkám v českých domácnostech a s nástupem topné sezóny tento pohled zažívá spousta pěstitelů. Zachovejte ale klid. Rostlina není nemocná, jen si zvyká na nové podmínky. To nejhorší, co pro ni v této chvíli můžete udělat, je začít ji horlivě zachraňovat.
Proč rostlina přichází o listy
Fíkus je mimořádně citlivý na jakoukoliv změnu prostředí. Listy začne shazovat ve chvíli, kdy se mu změní přísun světla, okolní teplota nebo samotné stanoviště. Bohatě stačí, když ho na podzim přenesete z balkonu do obýváku nebo ho jen posunete k jinému oknu. Ze všeho nejhůř pak nese náhlý úbytek světla.
Protože tato rostlina pochází z tropů, v interiéru má vždycky mnohem méně světla než venku. Listy, které si vytvořila pro slunečné letní dny, proto po přesunu do bytu jednoduše shodí. Místo nich si postupně nasadí nové, které si už vystačí i s domácím šerem. Celá tato aklimatizace trvá zhruba čtyři až šest týdnů a na jejím konci už na větvích uvidíte rašit čerstvé lístky.
Úplně stejně reaguje i čerstvě koupená rostlina. Vyrostla totiž v ideálních podmínkách zahradnického skleníku, odkud putovala do obchodu a následně až k vám domů. Po takto náročné cestě je šok a opad listů naprosto přirozenou reakcí. A i starší fíkus, který stojí roky na stejném místě, si potřebuje po letním růstu v zimě odpočinout a několika listů se zbaví.
Hlavní je dopřát mu klid a nepřelévat ho
Ze všeho nejvíc teď fíkus potřebuje klid. Vyberte mu to nejsvětlejší místo v bytě, kde ale není průvan, a v žádném případě ho nestavte do tmavého kouta. Držte ho v bezpečné vzdálenosti od horkého radiátoru, balkonových dveří i netěsnících oken, kterými táhne. Stejně jako nesnáší horký vzduch foukající přímo na listy, nesvědčí mu ani pokles teplot pod 10 °C. Jakmile takové místo najdete, květináč na něj postavte a už s ním nehýbejte.
Foto: Pixabay
Většina pěstitelů se ale při pohledu na holé větve vyděsí a začne jednat. V domnění, že rostlina trpí žízní, ji začnou vydatně zalévat. Jenže přemokřený fíkus reaguje tím, že shodí ještě více listů, čímž vzniká začarovaný kruh. Když ho navíc ve snaze najít lepší kout začnete stěhovat z místa na místo, každý další přesun jen odstartuje novou vlnu opadávání.
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Vodu proto dávkujte jen do proschlé zeminy. Během zimy to znamená počkat se zálivkou až do chvíle, kdy proschne horních zhruba pět centimetrů substrátu. Přebytečnou vodu z podmisky po zalití vždycky vylijte a hnojivo teď vynechte úplně. Pomoci může, když k fíkusu přisunete další pokojové rostliny, které kolem sebe přirozeně zvýší vzdušnou vlhkost. Příští podzim mu pak přechod do bytu snadno ulehčíte tím, že ho z balkonu nepřeneste rovnou dovnitř, ale necháte ho nejprve týden či dva zvykat na zastíněném místě venku.
Kdy už je potřeba zbystřit
Pokud fíkus stojí na stálém místě a nepřestává shazovat listy ani po dvou měsících, příčina už bude jinde. Nejčastěji za tím vězí přílišná tma, špatně nastavená zálivka nebo studený průvan od okna. V takovém případě důkladně prohlédněte i spodní strany listů. Jestliže na nich objevíte tmavý povlak, který je silnější než běžný prach, rostlinu napadli škůdci, jako jsou štítenky nebo svilušky. Ty je nutné co nejrychleji odstranit, jinak se bude vysílený fíkus zotavovat jen velmi těžko.
Zdroje info: Autor, https://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/gardening-help-faqs/question/522/why-is-my-weeping-fig-dropping-leaves, https://extension.okstate.edu/announcements/grow-gardening-columns/november-26-2023
Náhledové foto: Pixabay
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