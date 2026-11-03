Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Začíná sezona krmítek. Češi sázejí na černou slunečnici ve velkých baleních

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S listopadem začíná sezona přikrmování ptáků. Češi se na ni chystají s předstihem. Podle dat srovnávače Heureka.cz už teď hledají krmivo pro ptáky skoro stejně často jako loni na vrcholu sezony. Jasnou jedničkou je černá slunečnice. Lidé ji nejčastěji vybírají ve velkých pytlích od 10 kilogramů. A ještě jedna dobrá zpráva: letos je levnější než loni.
Krmení ptáků

Krmení ptáků

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:08

Reklama
Další články z Naše zahrada
Zimní hnojení ovocných stromů: důležité je vhodné načasování a výběr hnojiva
Zimní hnojení ovocných stromů: důležité je vhodné načasování a výběr hnojiva
Sirup z fíkových listů: nejenom plody můžete využít
Sirup z fíkových listů: nejenom plody můžete využít

Pokud máte na zahradě fíkovník nebo se k jeho listům snadno dostanete, můžete si připravit originální...

Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky
Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky

Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí...

Podzimní mulčování bez chyb: Kdy méně chrání více
Podzimní mulčování bez chyb: Kdy méně chrání více

Mulčování na podzim pomáhá chránit půdu před výkyvy teplot, omezuje růst plevelů a zpomaluje vysychání...

Některé věci do kamen nepatří. Komín i plíce to pak odnesou
Některé věci do kamen nepatří. Komín i plíce to pak odnesou

Že plastové PET lahve do kamen nepatří, dnes už ví snad každý. Jenže co takový barevný leták ze schránky,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.