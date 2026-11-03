Začíná sezona krmítek. Češi sázejí na černou slunečnici ve velkých baleních

S listopadem začíná sezona přikrmování ptáků. Češi se na ni chystají s předstihem. Podle dat srovnávače Heureka.cz už teď hledají krmivo pro ptáky skoro stejně často jako loni na vrcholu sezony. Jasnou jedničkou je černá slunečnice. Lidé ji nejčastěji vybírají ve velkých pytlích od 10 kilogramů. A ještě jedna dobrá zpráva: letos je levnější než loni.
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Černá slunečnice jasně vede
Černá slunečnice tvoří jen zhruba 13 procent nabídky krmiva pro ptáky. Přesto na ni připadá téměř 72 procent zájmu. Její obliba má dobrý důvod. Má tenkou slupku a hodně tuku, takže ptákům dodá energii, kterou v zimě potřebují. Poradí si s ní i menší druhy, třeba sýkory. Stejná balení slunečnice jsou letos o necelá 3 procenta levnější než loni.
Krmítka přijdou na řadu později
O krmítka zatím lidé takový zájem nemají. Ten obvykle vrcholí až na přelomu listopadu a prosince. Ceny jsou skoro stejné jako loni, zdražily o méně než 1 procento. Běžné závěsné krmítko stojí kolem 200 až 300 Kč.
„Krmení ptáků je krásný důvod dívat se v zimě z okna. A vůbec to nemusí být drahá záliba. Lidé sázejí na osvědčenou klasiku, tedy pořádný pytel černé slunečnice a jednoduché závěsné krmítko. To je skvělá volba i pro úplné začátečníky,“ říká Ondřej Šveda, mluvčí Heureky.
Foto: Pixabay
Jak krmit správně
Ornitologové doporučují začít s přikrmováním na začátku listopadu. Podle počasí pak můžete pokračovat do konce února nebo začátku března. Kdo jednou začne, měl by krmit pravidelně. Ptáci si na krmítko rychle zvyknou a v mrazu na něj spoléhají.
- Co do krmítka patří: semena, krmné směsi a lojové koule. U lojových koulí je dobré sundat plastovou síťku, ptáci se do ní mohou zamotat.
- Co tam nepatří: solené pečivo a zbytky z kuchyně. Pečivo ptákům v žaludku nabobtná a sůl jim škodí.
- Kam krmítko dát: na klidné místo, kam nedosáhne kočka. Ideální je mít poblíž keř, kam se ptáci mohou schovat.
- Čistota: krmítko pravidelně čistěte od zbytků a trusu. Zabráníte tak šíření nemocí.
- Voda: v zimě se hodí i miska s vodou. Jen je potřeba hlídat, aby nezamrzla.
Zdroje info: Autor, Ondřej Šveda, Heureka.cz
O datech: Data vycházejí z chování uživatelů srovnávače Heureka.cz. Kategorie krmiva pro ptáky zahrnuje i krmivo pro ptáky chované v kleci. Změny cen porovnávají stejné produkty letos a loni.
Náhledové foto: Chat Day
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