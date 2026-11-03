Zimní hnojení ovocných stromů: důležité je vhodné načasování a výběr hnojiva

Nastal čas, kdy své zahrádky připravujeme k zimnímu odpočinku. K nezbytným činnostem patří pravidelné hrabání listí, rytí záhonů a celkový úklid zahrady. Ovocné stromy pomalu shodily své listí, a proto máme za to, že v zimních měsících odpočívají. To ale není úplně pravda. Jejich kořeny neustále pracují a přijímají živiny z půdy, aby se připravily na novou sezónu. Zimní hnojení ovocného sadu tak může být velmi užitečné a stromy díky němu posílí.
Ne vždy má hnojení smysl
Ke každé dřevině je nutné přistupovat individuálně, protože v určitých případech hnojení nedává žádný smysl a spíše by mohlo ovocnému stromu ublížit. Přihnojovat bychom neměli čerstvě vysazené stromky. Musí si totiž vytvořit silný kořenový systém, který bude připraven přijímat živiny. Hnojení naopak prospěje mladým nebo oslabeným dřevinám, jež během sezony trpěly suchem, chorobami či škůdci. Vhodná doba na přihnojení je přelom podzimu a zimy, kdy nehrozí situace, že hnojivo vyvolá nový růst pupenů. Živiny tak jdou výhradně do kořenů.
Vhodný výběr hnojiva
Pro tzv. zimní hnojení zvolte pomalu rozpustné druhy hnojiv, která mají vyvážený poměr dusíku, fosforu a draslíku. Dusík podpoří růst listů, fosfor posílí kořeny a draslík zvýší odolnost dřevin vůči mrazu a případným chorobám. Pokud si nejste jisti, jaké konkrétní živiny v půdě schází, udělejte si rozbor půdy.
Foto: Pixabay
Jak ovocné stromy přihnojovat?
Hnojení je vhodné provést v období, kdy půda ještě není zmrzlá. Nejprve odhrňte zeminu kolem kmene stromu a lehce ji nakypřete. Poté rozprostřete hnojivo kolem stromu asi do vzdálenosti, kam sahá jeho koruna. Právě až do těchto míst sahají kořeny. U starších stromů lze jako hnojivo použít kompost, uleželý hnůj nebo mulč v podobě posekané trávy. V tomto případě se jedná spíše o doplňkovou péči. Všechny zmíněné organické materiály se v půdě postupně rozkládají a uvolňují tak potřebné živiny.
Přihnojování vždy přizpůsobte konkrétním druhům ovocných dřevin. Přehnojený strom může být totiž náchylnější na choroby či škůdce.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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