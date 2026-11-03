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Zimní hnojení ovocných stromů: důležité je vhodné načasování a výběr hnojiva

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Nastal čas, kdy své zahrádky připravujeme k zimnímu odpočinku. K nezbytným činnostem patří pravidelné hrabání listí, rytí záhonů a celkový úklid zahrady. Ovocné stromy pomalu shodily své listí, a proto máme za to, že v zimních měsících odpočívají. To ale není úplně pravda. Jejich kořeny neustále pracují a přijímají živiny z půdy, aby se připravily na novou sezónu. Zimní hnojení ovocného sadu tak může být velmi užitečné a stromy díky němu posílí.
Ovocný strom

Ovocný strom

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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