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Sirup z fíkových listů: nejenom plody můžete využít

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Pokud máte na zahradě fíkovník nebo se k jeho listům snadno dostanete, můžete si připravit originální sladký sirup z fíkových listů, který ozvláštní limonády, čaje i dezerty. Připravte si jen několik zdravých fíkových listů, cukr, vodu a to je vše. Než se pustíte do práce, vyberte si mladší až středně vyzrálé, zdravé a čisté listy bez skvrn či známek napadení. Použijte listy, u kterých víte, že nejsou ošetřené nějakým jedovatým přípravkem.
Sirup z fíkových listů

Sirup z fíkových listů

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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