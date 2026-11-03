Sirup z fíkových listů: nejenom plody můžete využít

Pokud máte na zahradě fíkovník nebo se k jeho listům snadno dostanete, můžete si připravit originální sladký sirup z fíkových listů, který ozvláštní limonády, čaje i dezerty. Připravte si jen několik zdravých fíkových listů, cukr, vodu a to je vše. Než se pustíte do práce, vyberte si mladší až středně vyzrálé, zdravé a čisté listy bez skvrn či známek napadení. Použijte listy, u kterých víte, že nejsou ošetřené nějakým jedovatým přípravkem.
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...