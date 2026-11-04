Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vykvést může jakýkoli lopatkovec. Pomůže trik se skořicí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mezi velmi oblíbené pokojové rostliny patří nepochybně lopatkovec. Není se čemu divit, jelikož Spathiphyllum, jak zní latinsky název této pokojovky, dokáže nabídnout skvostné pohledy. Jednak se vyznačuje krásnými zelenými listy a jednak může také kvést. Ne vždy tomu tak ale bývá, jelikož lopatkovec mnohdy poměrně rychle vyčerpá živiny z podkladu. Pak bývá s květenstvím problém. Naštěstí by měla fungovat bez větších problémů obyčejná skořice. My se právě na domácí hnojivo z ní podíváme podrobněji stejně jako na některé zajímavosti o lopatkovci.
Hnojení lopatkovce

Hnojení lopatkovce

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 00:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Začíná sezona krmítek. Češi sázejí na černou slunečnici ve velkých baleních
Začíná sezona krmítek. Češi sázejí na černou slunečnici ve velkých baleních
Zimní hnojení ovocných stromů: důležité je vhodné načasování a výběr hnojiva
Zimní hnojení ovocných stromů: důležité je vhodné načasování a výběr hnojiva

Nastal čas, kdy své zahrádky připravujeme k zimnímu odpočinku. K nezbytným činnostem patří pravidelné...

Sirup z fíkových listů: nejenom plody můžete využít
Sirup z fíkových listů: nejenom plody můžete využít

Pokud máte na zahradě fíkovník nebo se k jeho listům snadno dostanete, můžete si připravit originální...

Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky
Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí pokojovky

Přestaňte kupovat drahá chemická hnojiva z obchodu: Obyčejné koření ze špajzu okamžitě vzkřísí chřadnoucí...

Podzimní mulčování bez chyb: Kdy méně chrání více
Podzimní mulčování bez chyb: Kdy méně chrání více

Mulčování na podzim pomáhá chránit půdu před výkyvy teplot, omezuje růst plevelů a zpomaluje vysychání...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.