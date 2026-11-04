Vykvést může jakýkoli lopatkovec. Pomůže trik se skořicí

Mezi velmi oblíbené pokojové rostliny patří nepochybně lopatkovec. Není se čemu divit, jelikož Spathiphyllum, jak zní latinsky název této pokojovky, dokáže nabídnout skvostné pohledy. Jednak se vyznačuje krásnými zelenými listy a jednak může také kvést. Ne vždy tomu tak ale bývá, jelikož lopatkovec mnohdy poměrně rychle vyčerpá živiny z podkladu. Pak bývá s květenstvím problém. Naštěstí by měla fungovat bez větších problémů obyčejná skořice. My se právě na domácí hnojivo z ní podíváme podrobněji stejně jako na některé zajímavosti o lopatkovci.
Skořice jako životabudič lopatkovce
Proč právě skořice? Toto koření nabízí spousty benefitů, jež pochopitelně lopatkovec dokáže dost dobře ocenit. V první řadě je nutné jmenovat její protiplísňové vlastnosti. Jinak ale funguje jako vynikající hnojivo, které dokáže dodat této krásné pokojové rostlině dostatek potřebné energie.
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Jak na výrobu skořicového hnojiva pro lopatkovec
Potřebovat budeme pouze dvě ingredience, a to 1 malou lžičku skořice a 1 litr obyčejné vody, ideálně odstáté. Smícháme skořici s vodou a následně můžeme lopatkovec touto směsí zalévat. Činit bychom tak měli jednou za týden zhruba čtyřikrát až pětkrát po sobě. Lopatkovec by měl nabrat sílu a začít znovu kvést.
Lopatkovec: Foto Pixabay
Několik užitečných tipů pro pěstování lopatkovce
Hodně důležitá je mimo dostatečné množství živin také vhodná teplota půdního podkladu. Většinou postačí klasická pokojová teplota a i půda bude v pořádku. Pozor ale na větší teplotní výkyvy a také na průvan. Ten lopatkovec nesnáší. Lopatkovec se zkrátka a jednoduše vyplatí hýčkat, jelikož jde o symbol štěstí a lásky. Mnohdy je tato rostlina spojována také s plodností. Ženám, které chtějí mít dítě, se jeho pěstování tradičně doporučuje.
Zdroje info: Autor, Meta, https://smartgardenguide.com/peace-lily-care/, https://www.homify.co.uk/diy/13374/13-steps-to-grow-a-peace-lily-indoors-and-cleanse-and-and-purify-your-home
Hnojení lopatkovce skořicí s vodou: Náhledové foto Chat Day, fotogalerie lopatkovce Pixabay
The post Vykvést může jakýkoli lopatkovec. Pomůže trik se skořicí first appeared on Naše zahrada.