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Popel smíchaný s droždím: okurky po něm rostou tak rychle, že je zahrádkáři nestíhají sbírat. Recept starý sto let

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Docela obyčejný dřevěný popel může být pro okurky doslova požehnáním. Stačí ho jen správně rozmíchat a aplikovat.
500 gramů popela stačí skvělá úroda okurek je na světě

500 gramů popela stačí skvělá úroda okurek je na světě

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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