Popel smíchaný s droždím: okurky po něm rostou tak rychle, že je zahrádkáři nestíhají sbírat. Recept starý sto let

Aby okurky opravdu dostaly vše, co ke své spokojenosti potřebují, nemusíte hned kupovat drahá hnojiva z obchodu. Místo toho se
zaměřte na docela obyčejný odpad ze zahrady. Stačí rozmíchat 500 gramů popela v teplé vodě a okurky dostanou výživu, kterou potřebují, aby se jim dobře dařilo. I popel však můžete ještě vylepšit. Proč se popel hodí pro okurky
Hnojení popelem je přírodní a tedy vhodné i pro ty nejslabší
sazenice okurek, které by jinak mola koncentrovaná hnojiva spíše poškodit. Vdechuje jim nový život, stimuluje bujný růst a zabraňuje rozvoji mnoha chorob. A hodí se i v případě, že vaše okurky potřebují rychle oživit kvůli teplotním výkyvům. Po aplikaci popela začnou rostliny vytvářet svěží zelené listy a stávají se plodnějšími. Je však důležité si uvědomit, že se nejedná o jednorázově použitelný zázračný prostředek. Pro zajištění správné výživy je vhodné hnojení opakovat přibližně každé dva týdny.
Dřevěný popel obsahuje různé minerály, které mohou přispět k lepší vyživenosti půdy a podpořit růst rostlin. Některé z hlavních minerálů obsažených v dřevěném popelu jsou: draslík, fosfor, vápník, hořčík a stopové prvky jako mangan, železo a zinek.
Draslík je důležitý pro správný růst rostlin a tvorbu plodů. Přispívá k regulaci vodní rovnováhy v rostlině, zlepšuje kvalitu plodů a pomáhá rostlině lépe odolávat stresu. Různé stopové prvky (mangan, železo a zinek), jsou pak klíčové pro funkci enzymů a metabolismus vašich okurek. Jen popel samotný nestačí
Kromě směsi popela je také prospěšné doplnit půdu hnojivy bohatými na dusík, například bylinnými výluhy nebo hnojem. Tyto přísady dále zlepšují celkový zdravotní stav a vitalitu rostlin okurek. Kombinace popela a dusíkatých hnojiv vytváří
vyvážený profil živin, který podporuje optimální růst rostlin. Pomoci může i docela obyčejné droždí. Pro přípravu této výživné směsi popela stačí vzít jedno balení živých kvasinek (100 g) a rozpustit je ve 2 litrech teplé vody (kolem 40 °C). Do směsi přidejte tři lžíce cukru a míchejte, dokud se dobře nespojí. Zdroj fotografie: Pixabay
Poté umístěte nádobu s roztokem do skleníku přibližně na 8 hodin (obvykle do rána). Mezitím zalijte 500 mililitrů prosátého dřevěného popela litrem vroucí vody a nechte odstát, aby se popel ve vodě vylouhoval. Po 8 hodinách
smíchejte litr nálevu z popela (aniž byste ho scedili) se 3 litry roztoku kvasnic. Nakonec k roztoku přilijte 8 litrů teplé vody a vše důkladně promíchejte. Tím vznikne konečný roztok. Nakonec aplikujte 1 litr připraveného roztoku na každou rostlinu okurky. A poté záhon mírně zalijte. Vzpruha pro pH půdy
Dřevěný popel má alkalickou povahu a může pomoci vyrovnat pH půdy, zejména pokud je příliš kyselá. Okurky preferují mírně kyselé až neutrální pH půdy (pH 6 až 7), takže použití dřevěného popela může pomoci upravit pH na vhodnou úroveň, což jim zaručeně prospěje.
Jako další hnojivo pak můžete použít třeba kurkumu se sodou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři