Nadčlověk a jediný spasitel? Babiš na strojírenském veletrhu

Sebechvála, vlastní jedinečnost a kritika všech ostatních. I takto by bylo možné shrnout projev Andreje Babiše při zahájení tradičního brněnského strojírenského veletrhu. Pořadatelům se nelze divit, že pozvali jednoho z nejvýše postavených lidí u nás. Premiér by skutečně měl řemeslníkům říct něco podstatného, něco, co by je mohlo povzbudit v jejich další práci. Místo projevu ale přišla Babišova klasika se vším všudy. Poukazoval na svou vlastní jedinečnost a kritizoval všechny ostatní. Bohužel nic, co bychom nemohli čekat.
Časový harmonogram? Pro koho? Pro poloboha neplatí
Klasika v podobě nedodržení časového harmonogramu. Jak těžké musí být k pochopení, že má člověk na svůj proslov 10 minut a měl by být maximálně věcný a stručný. Moc složité to není, nicméně Andrej Babiš je pán. Je výš než všichni ostatní. Proč by se ho tedy mělo nějakých trapných 10 minut týkat. Takový čas ať mají ostatní obyčejní, on přece říká to nejlepší a měl by mít neomezený čas. Už tady je patrná obří arogance se vším všudy.
Klasický předvolební mítink
I takto by bylo možné vystoupení současného premiéra naší země shrnout. Vrátil se k roku 2021 a hovořil o tom, že za konec jeho strany ve vládě může covid. Vždyť právě oni měli jedinečné výsledky. Mimo jiné poukázal na to, že vždy byl v menšinových vládách a pokaždé ho někdo vydíral. Komunisti, socani, prezident. Klasický Babiš, nejprve se chválí a následně brečí, jak jsou ostatní zlí a jak mu neumožnili makat.
Tip: Osobní vzkaz Nerudové voličům Babiše. Nestačí říkat, co pokazil někdo před vámi.
Zná všechno, může mluvit i za ministry
Alespoň se ukázalo, kdo tahá za nitky. Když měl přijít prostor pro novináře, kteří se měli ptát ministrů, Babiš stále mluvil. Začal ale hovořit o tom, že mluví i za ministry. Ti jej podle jeho slov rádi poslouchají, jelikož se něco dozví. Tak to jim lze jen závidět. Chtěl bych být ministr, tedy odborník v oboru a poslouchat laika, který mi káže. O laicích a odbornících ale v současné vládě asi moc řeč být nemůže.
Věřím premiérovi, prostě nás spasí
Premiér musí být prostě jen zdravý. Nic jiného si nelze přát. On totiž rozumí všemu nejlépe, lépe než ministři a jiní odborníci. Všechno už zajistil, miliardy pro český průmysl. Navíc se neskonale bije se svými odpůrci, kteří jsou podlí a zlí a hází mu klacky pod nohy. Je jedno kdo, zdali jsou to komunisti, socani, prezident, zlý obr, nebezpečný čaroděj nebo Sauron. A další pohádky? Třeba nízké hypotéky, pohonné hmoty a tak dál. Už je prostě líp, jen my hlupáci to nějak nevidíme.
Zdroje info: Autor, X, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-babis-se-nastval-ze-mu-utnuli-projev-na-strojirenskem-veletrhu-316962, https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-babis-na-snemu-svazu-prumyslu-udelame-vsechno-pro-to–aby-nas-prumysl-byl-konkurenceschopny-229229/,https://www.bvv.cz/msv/aktuality/mezinarodni-strojirensky-veletrh-zahajen-prumysl-sazi-na-moderni-technologie
Projev Andreje Babiše v Brně: Náhledové foto Úřad vlády České republiky
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