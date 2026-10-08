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Nadčlověk a jediný spasitel? Babiš na strojírenském veletrhu

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Dennívýzva
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Sebechvála, vlastní jedinečnost a kritika všech ostatních. I takto by bylo možné shrnout projev Andreje Babiše při zahájení tradičního brněnského strojírenského veletrhu. Pořadatelům se nelze divit, že pozvali jednoho z nejvýše postavených lidí u nás. Premiér by skutečně měl řemeslníkům říct něco podstatného, něco, co by je mohlo povzbudit v jejich další práci. Místo projevu ale přišla Babišova klasika se vším všudy. Poukazoval na svou vlastní jedinečnost a kritizoval všechny ostatní. Bohužel nic, co bychom nemohli čekat.
Man in a suit speaking at a white podium on a blue-lit stage with an SP logo backdrop.

Man in a suit speaking at a white podium on a blue-lit stage with an SP logo backdrop.

Zdroj: Úřad vlády České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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