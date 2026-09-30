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Osobní vzkaz Nerudové voličům Babiše. Nestačí říkat, co pokazil někdo před vámi

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Dennívýzva
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Poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová se na sociální síti rozhodla napsat poměrně dlouhý vzkaz voličům Andreje Babiše. Tato politička si dala vcelku solidní práci napsat to, co má s voliči současného premiéra společného. Poměrně zajímavé čtení s lehkým zastáváním se minulé vlády hned ve svém počátku. Na to nejspíše voliči Andreje Babiše budou slyšet jen velmi těžko. Tak jako tak to ale Nerudová zkusila a jakýkoli podobný pokus v lidském provedení by se měl cenit. Nejdůležitější body jejího vzkazu stojí určitě za komentář.
Danuše Nerudová

Danuše Nerudová

Zdroj: Danuše Nerudová/Meta
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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