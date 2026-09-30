Osobní vzkaz Nerudové voličům Babiše. Nestačí říkat, co pokazil někdo před vámi

Poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová se na sociální síti rozhodla napsat poměrně dlouhý vzkaz voličům Andreje Babiše. Tato politička si dala vcelku solidní práci napsat to, co má s voliči současného premiéra společného. Poměrně zajímavé čtení s lehkým zastáváním se minulé vlády hned ve svém počátku. Na to nejspíše voliči Andreje Babiše budou slyšet jen velmi těžko. Tak jako tak to ale Nerudová zkusila a jakýkoli podobný pokus v lidském provedení by se měl cenit. Nejdůležitější body jejího vzkazu stojí určitě za komentář.
Chceme, aby naše děti byly zdravé, šťastné
Přesně takto se Danuše Nerudová v úvodu vyjadřuje. Nepochybně má pravdu. Tato hra na city ale nefunguje na každého. Fakt, že všichni chceme mít čas na rodinu, přátele a obyčejné věci, ze kterých máme radost, je vcelku jasný. Také chceme být zdraví, cítit se skvěle v České republice a doufat, že to nejlepší máme ještě před sebou. Citovou notu poté obrací tam, že nemá cenu se neustále poučovat o tom, kdo měl ve volbách pravdu a kdo nikoli. Moc hezky poznačila, že strach z budoucnosti není levicový ani pravicový.
Vážení voliči Andreje Babiše,
možná se divíte, proč vás zrovna já oslovuji. Slyšeli jste o mně mnohé a vím, že řada z vás mi nemůže přijít ani na jméno. Tenhle text ale nebude moje obhajoba. Nechci vás přesvědčovat o sobě. Chci mluvit o něčem mnohem důležitějším. O tom, co máme… pic.twitter.com/nmJKpJAsqI
— Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 29, 2026
Po čase už nestačí říkat, co pokazil někdo před vámi
V tomto má Nerudová nepochybně pravdu. Vždyť současná vláda je už u moci třičtvrtě roku. Skoro v každém projevu vládních politiků ale slyšíme, jak udělal někdo před nimi něco špatně. Vždyť na takové řeči už nemohou být ani voliči současných vládních stran zvědaví. Stěžování si na předchozí garnituru rozhodně stát lepším neudělá. Vymlouvání se na to, co Fiala pokazil, už teprve ne. O předchozích vinících přeci všichni víme.
Tip: Nedělní Babišovo video. Útoky na předchozí vládu jako zástěrka vlastních chyb?
Musíme se ptát i na odpovědnost za peníze
Přesně tak. V tomto ohledu člověk musí s Nerudovou souhlasit. Vláda pro rok 2027 schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 386 miliard korun. Jde o rekordní deficit se vším všudy. Měli bychom vědět, nač peníze půjdou. Také bychom měli vědět, jak všechno dopadne a kolik zaplatí z dluhů naše děti. To vůbec netušíme. Za takovýto rozpočet musí jak vláda, tak i ministryně financí nést odpovědnost.
Premiér České republiky Andrej Babiš: Foto Úřad vlády České republiky
Bezpečnost je třeba brát vážně
Měli bychom nepochybně jasně vědět, kdo v rusko-ukrajinském konfliktu zaútočil a kdo se bránil. V současné době bohužel mnozí politici proruského charakteru poukazují na Ukrajinu. Fakt, že nebudeme brát takovéto lidi vážně v hromadném slova smyslu, by pro nás měl být samozřejmostí.
Nejsme soupeřící tábory
Podle Nerudové je to tak. V současné době je ale situace obrácená. Oslovení voličů současné vlády je sice hezké, nicméně nevím, dali účelné. Mnozí z nich prostě budou volit své ovečky jenom proto, že prostě jsou. Nepotřebují argumenty.
Zdroje info: Autor, X
Danuše Nerudová: Náhledové foto Danuše Nerudová/Meta
The post Osobní vzkaz Nerudové voličům Babiše. Nestačí říkat, co pokazil někdo před vámi
first appeared on Epeníze
.