Ochrana Moravského krasu i rozvoj obcí. Křtiny a Habrůvka zahájily výstavbu kanalizace a modernizaci čistírny

Křtiny a Habrůvka na Blanensku čeká rozsáhlá vodohospodářská investice za 233 milionů korun bez DPH. Projekt zahrnuje intenzifikaci čistírny odpadních vod na kapacitu 1 750 ekvivalentních obyvatel a vybudování kanalizace v Habrůvce. Nová infrastruktura umožní další rozvoj obou obcí a přispěje k ochraně přírody v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dotace ze státních zdrojů a Jihomoravského kraje pokryjí 170 milionů korun. Stavba byla zahájena 23. října 2026 a její dokončení se předpokládá na podzim roku 2028.
Stávající čistírna odpadních vod ve Křtinách na Blanensku již dosáhla hranice své kapacity, což v městysu vedlo až k vyhlášení stavební uzávěry. Odpadní vody z nedaleké Habrůvky se dosud nečistí. Situaci má změnit rozsáhlý projekt, který vedle modernizace čistírny zahrnuje také vybudování nové kanalizační sítě v Habrůvce.
Čistírna, která slouží Křtinám od roku 1997, bude nově schopna zpracovávat odpadní vody odpovídající 1 750 ekvivalentním obyvatelům. Z toho 1 300 připadá na Křtiny a 450 na Habrůvku. Technologické řešení bude založeno na mechanicko-biologickém čištění s oběhovou aktivací, nitrifikací, simultánní denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.
Součástí projektu je rovněž vybudování 4 763 metrů gravitační kanalizace, 2 398 metrů tlakové kanalizace a 2 005 metrů přivaděčů. Stavba zahrnuje také dvě čerpací stanice a přibližně 900 metrů kanalizačních přípojek.
Investorem je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice. Celkové náklady dosahují 233 milionů korun bez DPH, přičemž 170 milionů pokryjí dotace z národních zdrojů Státního fondu životního prostředí a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Provozování nové infrastruktury zajistí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST.
Význam stavby přesahuje samotné zlepšení kanalizační infrastruktury. Projekt má přispět k ochraně vod v povodí Křtinského potoka, které se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. V Křtinském údolí leží také významné jeskyně, například Býčí skála, Jáchymka a Výpustek. Omezení vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod je proto důležité nejen pro rozvoj obcí, ale také pro ochranu zdejšího přírodního prostředí. Dokončení celé stavby se předpokládá na podzim roku 2028.
Jana Nováková
zdroj: VAS